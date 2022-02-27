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Ігор Кондратюк вступив до Сил тероборони ЗСУ

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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27 лютого, 16:15
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Відомий музичний продюсер Ігор Кондратюк став одним із тих, хто вступив до загонів Сил тероборони ЗСУ
Ігор Кондратюк вступив до тероборони
Ігор Кондратюк вступив до тероборони / Фото: instagram.com/kondratiuk_official

Раніше ми писали про те, що Yarmak і Андрій Хливнюк вступили в силу територіальної оборони ЗС України. Як стало відомо сьогодні, до них приєднався також Ігор Кондратюк .

Музичний продюсер у коментарі каналу "Україна24" озвучив таке:

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Я вже 2 рази був на чергуванні, сьогодні і минулої ночі... Я ніколи не був мисливцем і, в принципі, я був на підтримці. Але там є інші засоби, народні – коктейлі Молотова для того, щоб зустріти. Ну, наші села тут, на околиці, у бік Житомира, захищаються як можуть. Принаймні намагаються захищатися.

Ігор Кондратюк / відеоскриншот

Ми дуже віримо в наших захисників і пишаємося ЗСУ!

Нагадуємо, світ не залишається осторонь ситуації в Україні і категорично засуджує розпочату Путіним війну. Більше на тему ми зібрали далі.

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Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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