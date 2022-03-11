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Режисер Орла та решки вибрався з обстріляної Бучі та розповів, кого вбили окупанти

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 березня, 08:56
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Євген Синельников разом з сином понад тиждень перебував в "заручниках" в російських загарбників. На щастя, він вже зміг вирватися звідти
Режисер "Орла та решки" Євген Синельников евакуювався з Бучі.
Режисер "Орла та решки" Євген Синельников евакуювався з Бучі. / Фото: synelnykov_yevgen

Декілька днів друзі та знайомі Євгена Синельникова били на сполох. Режисер "Орла та решки" перебував у гарячій точці Києвщини, де цілодобово тривали жорстокі бої, та не виходив на зв'язок.

Кліпмейкер Алан Бадоєв писав у Мережі, що Синельников зі своїм дев'ятирічним сином, родичами та щонайменше ще п'ятьма дітьми перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі. Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор.

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Проте, на щастя, режисер зміг евакуюватися в безпечне місце. Про це повідомив його друг та блогер Антон Птушкін у своєму Telegram-каналі. Ймовірно, він зміг зв'язатися з Євгеном, коли той виїхав з Бучі.

Однак, як написав Птушкін, сусідам Синельниковва не вдалося врятуватися – вони загинули. Ймовірно, трагедія сталась внаслідок російської ракети, яка влучила в їхній будинок, про що блогеру ще раніше писав Євген.

Женя Синельников живий та евакуювався сьогодні разом із сім'єю. Його сусіди загинули, – повідомив Антон Птушкін.

Скріншот

Нагадаємо, декілька днів тому під обстрілами в Ірпені загинув актор та телеведучий Паша Лі. Він героїчно помер, рятуючи дітей від окупантів.

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До речі, Макс Барських заборонив використати свою музику на території Росії. А от Тіна Кароль присоромила українських артистів, які виступали у Росії до війни.

Пам'ятайте, оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини в Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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