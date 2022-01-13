"Всіх **уть з 14 років": Волочкова присвятила матюкливий вірш Великому театру

Волочкова прочитала матюки про Великий театр / Фото: instagram.com/volochkova_art
Анастасія Волочкова, яка нещодавно відпочивала на Мальдівах Після відпустки вирішила ефектно повернутися в стрічку новин.
Балерина стала гостею Ютуб-шоу "Що було далі?", в якому гості розповідають історії зі свого життя. У програмі Волочкова вирішила поділитися черговою розповіддю про свою кар'єру у Великому театрі.
Більше того, скандальна прима не просто згадала установу, а навіть прочитала вірш свого твору, присвячений Великому.
Від змісту були шоковані не лише глядачі, а й ведучі "Що було далі?", які звикли і не до такого. Уривок із поетичного твору зробив особливий "фурор":
"А еще скажу вам по секрету,
Пусть не будет недомолвок тут,
Все артисток нашего балету
Регулярно режиссеры просто так **ут.
Лебедей, Жизель и Донну Анну,
И солисток, и кордебалет,
Как бы это не казалось странным,
Всех **ут с 14 лет"
Звичайно, не обійшлося на шоу без фірмового шпагату Волочкової, який вона демонструє за кожної зручної можливості.
Нагадаємо, нещодавно скандальна балерина відверто висловила свою думку стосовно керівництва Великого театру і посварилася з відомим коміком.