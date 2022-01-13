"Всех **ут с 14 лет": Волочкова посвятила матерный стих Большому театру

Волочкова прочла матерный стих про Большой театр / Фото: instagram.com/volochkova_art

Анастасия Волочкова, которая недавно отдыхала на Мальдивах, после отпуска решила эффектно вернуться в новостную ленту.

Балерина стала гостьей Ютуб-шоу "Что было дальше?", в котором гости рассказывают истории из своей жизни. В программе Волочкова решила поделиться очередным рассказом о своей карьере в Большом театре.

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Более того, скандальная прима не просто упомянула учреждение, а даже прочла стихотворение собственного сочинения, посвященное Большому.

От содержания были в шоке не только зрители, но и ведущие "Что было дальше?", привыкшие и не к такому. Отрывок из поэтического произведения произвел особый "фурор":

"А еще скажу вам по секрету, Пусть не будет недомолвок тут, Все артисток нашего балету Регулярно режиссеры просто так **ут. Лебедей, Жизель и Донну Анну, И солисток, и кордебалет, Как бы это не казалось странным, Всех **ут с 14 лет"

Естественно, не обошлось на шоу без фирменного шпагата Волочковой, который она демонстрирует при каждой удобной возможности.

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Скриншот: видео

Напомним, недавно скандальная балерина откровенно выразила свое мнение по поводу руководства Большого театра и поругалась с известным комиком.