"Виїхала за кордон та заблокувала": ексдружина Володимира Остапчука не дає йому спілкуватися з їхніми дітьми

Колишня дружина Володимира Остапчука не дає йому спілкуватися з дітьми / Фото: instagram.com/olenavoychenko

Першого дня повномасштабного вторгнення РФ до України ексдружина ведучого телеканалу "Україна" Володимира Остапчука Олена відмовилася від його допомоги та сама вивезла дітей із Києва. Подробицями Володимир поділився із "Зірковим шляхом".

24-го о 5-й годині ми дізналися, що війна, вибухи почули, почали збиратися. І я пам'ятаю, що Христина мені кричить із коридору: "Телефонуй Олені, колишній дружині, треба забирати дітей". Так, їхати всім разом. Тому що ми в центрі, а вони зовсім з іншого боку, там, де Пуща-Водиця, це вулиця Вишгородська. Потрібно їхати туди, забирати дітей. Я телефоную – скидає. Потім ще раз телефоную. У соцмережах я взагалі був заблокований. Після цього я пишу прямо на пошту gmail, мовляв, Олена, почалася війна, зараз ми їдемо, Христина на своїй машині, я на своїй, і я забираю тебе, забираю дітей, – ділиться Володимир.

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Проте колишньому подружжю не вдалося домовитись. Пізніше Олена розблокувала Володимира і ведучому вдалося дізнатися, що ексдружина з дітьми поїхала до рідного міста – Умані, а вже звідти до Чопа, де перетнули кордон і виїхали з України. Перед цим Остапчуку вдалося побачити малюків лише один раз.

Я приїхав уночі, десь о 00:00. Побачив Емілію, Евана і востаннє я їх обійняв. Передав там Олені деякі речі матеріальні, і вона поїхала за кордон. І після цього заблокувала мене. Я телефоную по 3-4 рази на день на різні месенджери і вона жодним чином не відповідає. Або ігнорує, або обмежене прийняття дзвінків. І ось з обмеженим прийняттям дзвінків я зрозумів, що вони в Канаді. Тому що в моєї дочки сім-картка в планшеті з'єднана з моїм телефоном, – каже ведучий.

За словами Володимира, до 24 лютого спілкування з ексдружиною теж було доволоі напруженим. Незважаючи на те, що ведучий має дозвіл на те, щоб проводити час з їхніми дітьми, Олена, як каже Володимир, дозволяла йому бачитися з малюками лише у школі та садочку.

Олена Войченко та Володимир Остапчук прожили разом 12 років. Остаточно пара розлучилася 2020 року. Того ж року ведучий одружився зі своєю новою обраницею – Христиною Горняк.

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Нагадаємо, Володимир Остапчук разом із телеканалом "Україна" запустив стендап-шоу "ДжонсоНьюз" на YouTube.