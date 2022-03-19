Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС 🎒 Тривожна валізка
Поиск на segodnya.ua

Все про спікера СБУ

Ліні Костенко - 92

"Вороги" РФ

Порада від Притули

Рішення Делона

Концерти Монатіка
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Володимир Остапчук у день народження сина розповів йому про війну: Погані дяді з Росії напали на нас

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
19 березня, 23:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телеведучий вирішив пояснити маленькому Евану, що його тато бореться з монстрами-росіянами, аби захистити нашу батьківщину
Володимир Остапчук розповів сину про війну в Україні.
Володимир Остапчук розповів сину про війну в Україні. / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Наразі Володимир Остапчук не може побачитись з сином Еваном. Адже телеведучий вступив до тероборони, а його син разом з мамою Оленою Войченко та сестрою виїхали за кордон.

19 березня Евану виповнилося чотири роки. Володимир Остапчук привітав його телефоном і розповів про війну. У телефонній розмові зірковий татусь зізнався сину, що захищає його та доньку Емілію від монстрів.

Реклама

Я лишився вдома. Захищати тебе і сестричку від монстра... Цей монстр набагато гірший. І цих монстрів багато. Погані дяді з Росії напали на нас. І літачки в небі, які ти чув і біг до вікна, – це погані, дуже погані літачки, – пояснив Остапчук сину.

Телеведучий пообіцяв сину, що вони з сестрою обов'язково повернуться додому, як тільки "дорослі і мужні дяді та тьоті тут вб'ють монстра".

До слова, невідомо, куди саме ексдружина Володимира Остапчука поїхала разом з дітьми. Є припущення, що це Канада. Саме туди колишнє подружжя планувало переїжджати до розлучення.

Реклама

Нагадаємо, раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата вирушив захищати столицю.

Вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі, там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram «Сьогодні» в Viber Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Наші янголи-охоронці

Бойовий медик Семидьянова Ольга з Марганця Дніпропетровської обл. Мати-героїня, яка разом з чоловіком-військовим виховувала 12 дітей, у перші дні війни пішла на фронт. Рятувала українських бійців, не боячись ворожих куль і снарядів. Але була важко поранена - російські війська обстріляли з танків, тому екіпірування не врятувало. Незабаром загинула.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Старший лейтенант Чорний Володимир, десантник з 25-ї Січеславської бригади. Завдяки його умілим діям при захисті Волновахи Донецької області було знищено близько 50 окупантів, танк Т-72 та взято в полон п'ятьох російських загарбників. За особисту мужність отримав звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”.
Слава Україні!
Воїни світла
Зіркові захисники України
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даніель Салем Даніель Салем
3
Віктор Бронюк Віктор Бронюк
4
Дмитро Дікусар Дмитро Дікусар
5
Нікіта Добринін Нікіта Добринін
6
Андрій Хливнюк Андрій Хливнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеітаблаєв Ахтем Сеітаблаєв
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗІРКИ
Вони допомогають Україні
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Девід Бекхем @davidbeckham | 71,3 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженніфер Еністон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Ештон Кутчер та Міла Куніс @aplusk| 4,5 млн
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
Гейден Панеттьєр @haydenpanettiere | 513 тис.
1 /2
Про кого мріють українки
ТОП-3 серцеїда України
1
Володимир Зеленський, президент України Володимир Зеленський, президент України
2
Олексій Арестович, радник голови Офісу президента Олексій Арестович, радник голови Офісу президента
3
Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти