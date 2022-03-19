Володимир Остапчук у день народження сина розповів йому про війну: Погані дяді з Росії напали на нас

Телеведучий вирішив пояснити маленькому Евану, що його тато бореться з монстрами-росіянами, аби захистити нашу батьківщину

Володимир Остапчук розповів сину про війну в Україні. / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Наразі Володимир Остапчук не може побачитись з сином Еваном. Адже телеведучий вступив до тероборони, а його син разом з мамою Оленою Войченко та сестрою виїхали за кордон.

19 березня Евану виповнилося чотири роки. Володимир Остапчук привітав його телефоном і розповів про війну. У телефонній розмові зірковий татусь зізнався сину, що захищає його та доньку Емілію від монстрів.

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Я лишився вдома. Захищати тебе і сестричку від монстра... Цей монстр набагато гірший. І цих монстрів багато. Погані дяді з Росії напали на нас. І літачки в небі, які ти чув і біг до вікна, – це погані, дуже погані літачки, – пояснив Остапчук сину.

Телеведучий пообіцяв сину, що вони з сестрою обов'язково повернуться додому, як тільки "дорослі і мужні дяді та тьоті тут вб'ють монстра".

До слова, невідомо, куди саме ексдружина Володимира Остапчука поїхала разом з дітьми. Є припущення, що це Канада. Саме туди колишнє подружжя планувало переїжджати до розлучення.

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Нагадаємо, раніше Микита Добринін вступив до лав територіальної оборони Києва. Також учасник "Холостячки" Макс Тарапата вирушив захищати столицю.

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