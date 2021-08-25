Режисер Мої думки Тихі Антоніо Лукич зняв мініфільм про Одесу на новий смартфон Xiaomi (відео)

Антоніо Лукич зняв ролик про Одесу на смартфон Mi 11 Ultra / Фото: пресслужба

Спеціально для всіх шанувальників кіно, компанія Xiaomi в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю, який завершився 21 серпня, представила колаборації з відомим українським режисером Антоніо Лукичем. Він є автором однієї з найуспішніших авторських комедій в історії українського кіно "Мої думки тихі", яка підкорила глядачів навіть за кордоном.

У результаті вийшов зворушливий мініфільм, повністю знятий за допомогою флагманського смартфона Xiaomi – Mi 11 Ultra. У короткометражці глядач погляне на Одесу крізь призму дитячих вражень режисера. Саме в цьому місті він знайомився з кіно, а потім – познайомив глядача зі своїм кіно – комедією "Мої думки тихі". У 2019 на Одеському МКФ фільм отримав приз глядацьких симпатій, премію FIPRESCI, премію за кращу акторську роботу і спеціальну премію журі.

Саме завдяки найкращій в лінійці Xiaomi потрійній камері флагмана Mi 11 Ultra стало можливим повністю зняти цю кінороботу на смартфон. Усі три об'єктиви камери підтримують зйомку 8К-відео з частотою 24 кадр/с, забезпечуючи чудову якість зображення і точне відтворення світла і тіні. З камерою Mi 11 Ultra можна знімати віддалені об'єкти і ті, що швидко рухаються, знімати в умовах недостатнього освітлення і вночі – усе це дозволило режисерові повністю втілити свої творчі ідеї в мініфільмі.

Мені було цікаво, чи може смартфон стати повноцінним супутником в ліричних подорожах та моїх непомітних спостереженнях за реальністю. Варто сказати, що смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra відмінно впорався з цією роллю. Якби подібний телефон з трьома камерами та величезною пам'яттю випустили 10 років тому, впевнений, половина моїх студентських фільмів могла б спокійно зніматися саме на нього, – поділився враженнями режисер Антоніо Лукич.

До 30-річчя незалежності України на даху столичного "ЦУМу" пройшов показ фільму "Мої думки тихі". Як це було – дивіться в ролику:

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