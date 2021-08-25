Режиссер Мої думки тихі Антонио Лукич снял минифильм об Одессе на новый смартфон Xiaomi (видео)

Антонио Лукич снял ролик об Одессе на смартфон Mi 11 Ultra / Фото: пресс-служба

Специально для всех поклонников кино, компания Xiaomi в рамках Одесского международного кинофестиваля, который завершился 21 августа, представила коллаборацию с известным украинским режиссером Антонио Лукичем. Он является автором одной из самых успешных авторских комедий в истории украинского кино "Мои мысли тихие", которая покорила зрителей даже за рубежом.

В итоге получился трогательный мини-фильм, полностью снятый с помощью флагманского смартфона Xiaomi – Mi 11 Ultra. В короткометражке зритель увидит Одессу сквозь призму детских впечатлений режиссера. Именно в этом городе он знакомился с кино, а затем – познакомил зрителя со своим кино – комедией "Мои мысли тихие". В 2019 году на Одесском МКФ фильм получил приз зрительских симпатий, премию FIPRESCI, премию за лучшую актерскую работу и специальную премию жюри.

Именно благодаря лучшей в линейке Xiaomi тройной камере флагмана Mi 11 Ultra стало возможным полностью снять эту киноработу на смартфон. Все три объектива камеры поддерживают съемку 8К-видео с частотой 24 кадр/с, обеспечивая превосходное качество изображения и точное воспроизведение света и тени. С камерой Mi 11 Ultra можно снимать быстродвижущиеся и удаленные объекты, снимать в условиях недостаточного освещения и ночью – все это позволило режиссеру полностью воплотить свои творческие идеи в мини-фильме.

Для меня было любопытно, насколько смартфон может стать полноценным спутником в лирических путешествиях и моих незаметных наблюдениях за реальностью. Стоит сказать, что смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra отлично справился с этой ролью. Если бы подобный телефон с тремя камерами и огромной памятью выпустили 10 лет назад, уверен, половина моих студенческих фильмов могла бы спокойно сниматься именно на него, – поделился впечатлениями режиссер Антонио Лукич.

К 30-летию независимости Украины на крыше столичного "ЦУМа" прошел показ фильма "Мої думки тихі". Как это было – смотрите в ролике:

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