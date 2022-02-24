"Я прошу вас не мовчати": Андрій Бедняков записав емоційний відеозвернення до росіян

Бєдняков записав відеозвернення після нападу РФ на Україну / Фото: instagram.com/biedniakov

Кілька годин тому відомий український телеведучий Андрій Бідняков записав відеозвернення. Після того, як Росія напала на Україну, він звернувся до російських колег та друзів із головним меседжем: щоб ті не мовчали!

Далі читайте текст звернення Андрія Беднякова:

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Андрій Бєдняков / Фото: instagram.com/biedniakov

"Всім привіт, мене звати Андрій Бідняков. Мені 34 роки. Я народився у місті Маріуполі Донецької області, це Україна. Багато хто з вас мене знає, і знаєте, що я завжди згадую те місто, де я народився, і цю країну. Я українець! Я готовий продовжувати завжди і всюди це казати. Я записую це відео, тому що більше не можу мовчати. Мені байдуже, що ви про мене зараз подумаєте. Абсолютно однаково. Мені однаково, скільки від мене відпишеться людей, і як взагалі с*ка про таке можна зараз думати? Це я звертаюся до тих, хто переживає, яку аудиторію вони втратять. С*ка, ми можемо втратити частину країни!

Прямо зараз ми з вами стоїмо на порозі війни, великої, можливо, третьої світової війни. Я зараз у відрядженні. І не думайте мені писати, що я кудись втік. Я нікуди не втік, ніколи. Я поїхав, бо до кінця не вірив, що можливо взагалі таке у ХХІ столітті. Виявляється, можливо. Я приїхав знімати нові випуски, щоб ви мене дивилися в Росії, Білорусі, Казахстані, скрізь, де розмовляють російською мовою. Я говорю російською мовою, і мене ніхто не утискає, мене не потрібно захищати.

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Я хотів би звернутися до моїх друзів, які живуть у Росії. У мене багато друзів, я так вважаю, я так гадаю. Ви любите називати нас братами. Так ось, настав час вступити в гру нам. Якщо не можуть вирішити цю проблему політики, чому б нам не спробувати робити все, що від нас залежить, щоб припинити цей жах і кошмар. Якщо вони не можуть домовитись, давайте ми домовимося. Якщо треба, я приїду, з ким завгодно розмовлятиму, щоб вирішити це мирним шляхом. Ви просите нас скласти зброю, інакше ми зіштовхнемося з тим, чого раніше ніколи не бачили. Це слова Путіна. Армія ніколи не складе зброї. Армія захищатиме свою територію, бо це наша країна, це наша земля.

Нам усім треба заспокоїтись. Давайте вирішимо. Давайте зробимо крок, давайте зробимо СТОП. Інакше буде багато страждань, дуже багато смертей і назад дороги вже ніколи не буде. Взагалі ніколи . Я прошу вас не мовчати. Якщо ми можемо щось робити, то давайте це робити. Нехай буде мир. Все буде Україна!

– з такими словами Андрій Бідняков звернувся до людей. Звернення телеведучого в інстаграм дивіться далі у відео.

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Напад РФ на Україну

Президент РФ повідомив про рішення провести так звану військову операцію на території Донбасу . Він зазначив, що "до планів РФ не входить окупація України". Але вранці 24 лютого мешканці багатьох міст України прокинулися від звуків залпів. Обстріли та вибухи було чутно по всій території України.

Президент України Володимир Зеленський оголосив про запровадження військового стану на всій території країни. Верховна Рада підтримала запровадження воєнного стану на терміновому засіданні. Сьогодні було оголошено про розрив дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією.

Тим часом українські зірки записують емоційні звернення щодо ситуації. Серед них: співак Іван Дорн , музикант Дмитро Шуров, співачка Оля Полякова і багато інших.