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"Люди світу, стійте поруч із нами у цій війні, яку ми не починали": Pianoбой закликає світову громадськість на допомогу

Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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24 лютого, 13:25
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У цей жахливий час немає нікого байдужого. Зірки також не мовчать...
Артист записав звернення
Артист записав звернення / Фото: harpersbazaar.com

Відомий український музикант Дмитро Шуров, він же Pianoбой, у соцмережах звернувся до громадськості трьома мовами та окремо – до своїх колег та знайомих у Росії. Артист закликає росіян проявити свою громадянську позицію та втрутитися у беззаконня, яке зараз відбувається.

Дмитро Шуров
Дмитро Шуров / Фото: Facebook Дмитра Шурова

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"На жаль, відбувається найгірше, що тільки можна собі уявити. Ми в Україні, ми зберігаємо спокій і готові до всього. Віримо у наші збройні сили та підтримку світу у цій нерівній боротьбі. Люди світу, будьте з нами у цій війні, яку ми не розпочинали і яка нікому тут не потрібна. Love, Peace, Ukraine.

На жаль, відбувається гірше, що можна собі уявити. У 21 столітті, серед Європи, Росія роками атакує Україну і несе сюди біль, кров, страх і смерть. Але правда на нашому боці. Все, чого ми хочемо – жити спокійно так, як ми хочемо і розвиватись у своїй власній країні. Ми в Україні, зберігаємо спокій та готові до всього. Віримо в нашу армію та на підтримку світової спільноти у цій нерівній боротьбі. Люди світу, стійте поруч із нами у цій війні, яку ми не розпочинали і яка тут нікому не потрібна.

Окремий меседж моїм знайомим та колегам із Росії, яких чимало. Ви добре знаєте мене, ми багато що пережили разом у колишні часи. Невже я схожий на людину, від якої вас необхідно захищати літаками та градами? Не ми розпочали цю війну на своїй власній території. Нас не треба захищати від себе самих. Це ми зараз змушені захищатись від ракет, які летять з вашого боку. І від вашої позиції, зокрема, залежить, якою ціною ми відіб'ємось. Так що настав час визначатися, хто ви і чи залишилися у вас крихти гордості.

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Unfortunately, the worst things possible are happening right now. In 21-st century, in the middle of Europe, Russia is attacking cities of Ukraine, bringing pain, blood, fear and death. But the truth is on our side. We are calm and ready. We believe in our army and in the support of the world. We did not start this war on our own territory. We don't need this war, all we want is to live peacefully and develop our own country the way we want. To all my friends around the world – please stand together with us in this critical moment. Love, Peace, Ukraine.

Нагадаємо, сьогодні вночі Путін розпочав війну проти України . На мирні міста падають ракети, з Криму та Білорусі пішли танки, атаки на Донбасі. Вибухи гримлять у всій країні. Ситуація змінюється швидко.

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Дізнайтесь, хтось із російських зірок висловився про вторгнення Росії в Україну.

У свою чергу українські знаменитості – співачка Оля Полякова , режисер Алан Бадоєв, співак Іван Дорн та інші – також записали звернення у зв'язку із ситуацією.

Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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Тетяна Яблонська. 105 років тому цього дня народилася українська художниця, яка жила за трьох соціальних укладів – царизму, соціалізму та в незалежній Україні…
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Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
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Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
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