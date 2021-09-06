Я важила 45 кг і постійно вбивала себе тренуваннями: Ліза Зайцева про розлад харчової поведінки

Актриса Ліза Зайцева / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ліза Зайцева навіть під час роботи, коли зйомки тривають по 12-16 годин, встигає займатися спортом. І якщо їй потрібно бути на знімальному майданчику в 7:00 ранку, вона виходить на пробіжку о 5:00. Сьогодні зірка серіалу "Люся Інтерн" вже правильно харчується і тренується, проте раніше вона не шкодувала себе:

Ще в університеті, коли почалися мої перші стосунки, молодик сказав, що мені потрібно схуднути. Я сиділа на різних дієтах, мучила і знищувала себе. Потім відкрила для себе біг і вже п'ять років здійснюю пробіжки.

Кілька років тому через надмірні фізичні навантаження у актриси з'явилися проблеми зі здоров'ям. За її словами, соцмережі і мода нав'язують дівчатам і жінкам бути худою. В результаті у актриси розлад харчової поведінки:

Раніше я важила 45 кг і постійно вбивала себе тренуваннями. Хоча я знімалася, все одно займалася і вранці, і ввечері. Однак це не говорило ні про ментальне, ні про фізичне здоров'я. Я постійно боролася з собою.

Читайте також: Актриса Ліза Зайцева пішла від абьюзера і знайшла нове кохання на зйомках серіалу

Завдяки психотерапії актриса змінила ставлення до себе. В її житті вже немає такого фізичного катування, яким воно було раніше. До того ж коханий чоловік її у всьому підтримує:

Кожен день я чую від коханого: "Ти приголомшлива!", "Ти дуже красива!". Дуже важливо, щоб поруч була людина, яка бачить вас справжніми і не сумнівається, що ви прекрасні.

Раніше пройшла прем'єра серіалу "Виклик" на телеканалі Україна – дивіться відео:

Раніше Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів.