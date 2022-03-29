"Я вийшов з себе і я був неправий": Вілл Сміт вибачився перед Крісом Роком та Академією за бійку

Актор розкаявся у своєму вчинку / Фото: Getty Images

Одна з найобговорюваніших новин вчорашнього дня – бійка на "Оскарі". Нагадаємо, Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужний ляпас іншому акторові за жорсткий жарт про дружину. Але за кожен вчинок є ціна. І майже відразу після церемонії з'явилися чутки, що у Сміта можуть відібрати його першу в житті статуетку.

Це стало мотивацією чи ні, ми не знаємо, але Вілл Сміт в Instagram вже офіційно вибачився перед Академією та Крісом Роком.

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Насильство у всіх його формах отруйне і руйнівне. Моя поведінка на вчорашній церемонії вручення премії "Оскар" була неприйнятною. Жарти на мою адресу — частина роботи, але жарт про стан здоров'я Джади був для мене нестерпним, і я відреагував емоційно.

Я хотів би публічно вибачитись перед тобою, Кріс. Я вийшов з себе і я був неправий. Я збентежений, і моя поведінка не властива людині, якою я хочу бути. У світі любові та добра немає місця насильству.

Я також хотів би вибачитися перед Академією, продюсерами шоу, гостями та всіма, хто дивився церемонію усьому світу. Я хотів би вибачитися перед сім'єю Вільямс та сім'єю фільму "Король Річард". Я глибоко жалкую, що моя поведінка заплямувала те, що у всьому іншому було чудовою подорожжю для всіх нас. Я в процесі, – йдеться у посланні Вілла Сміта.

Скріншот з інстаграма Вілла Сміта

Незабаром буде зрозуміло, чи почули вибачення і чи не відберуть у актора таку довгоочікувану статуетку.

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Зазначимо, що актриса Шеннен Доерті розкритикувала підвищену увагу до бійки у момент, коли в Україні гинуть люди.

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