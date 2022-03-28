Шеннен Доерті розкритикувала тих, хто обговорює бійку на "Оскарі": В Україні помирають люди!

Знаменита голлівудська акторка вкотре закликала звернути увагу на геноцид українців

Актриса в черговий раз заступилась за Україну / Фото: Getty Images

Вночі проти понеділка відбулася церемонія вручення "Оскар". Це свято кіно пройшло з розмахом, але ознаменувалося скандалом. Зокрема, під час заходу стався інцидент: Вілл Сміт вліпив добрячий ляпас іншому акторові за жорсткий жарт про дружину. Звісно, ситуація спричинила неабиякий резонанс. Але це не те, що тепер слід так широко обговорювати.

У цьому впевнена зірка "Зачарованих" та "Беверлі-Гіллз, 90210" Шеннен Доерті. На своїй сторінці в інстаграмі зірка кіно засудила таку підвищену увагу до інциденту в той момент, коли в Україні гинуть люди і потрібна максимальна підтримка та солідарність нашій країні. А ще й тому, бо багато розмов, що Путін не має наміру обмежуватися Україною.

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Також нагадаємо, що на "Оскарі" згадували про Україну – це була хвилина мовчання, під час якої організатори закликали допомагати нашій країні всіма можливими способами.

Багато знаменитостей на червоній доріжці з'явилися із нашою символікою. І ми не втомлюємося дякувати всім небайдужим зіркам з величезними арміями шанувальників, які використовують цей ресурс для захисту українців.

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Голлівудські актори проявили солідарність з Україною / Фото: Getty Images

Але також хочеться вірити, що слова Шеннен Доерті відіграють свою роль і по-справжньому важливим для людства речам буде приділено більше уваги.

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