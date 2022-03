Вілл Сміт на "Оскарі" вліпив потужного ляпаса іншому акторові за жорсткий жарт про дружину

"Оскар"-2022 не обійшовся без скандалу. У прямому ефірі знаменитий голлівудський актор Уілл Сміт дав велику ляпас Крісу Року. Це треба бачити!

Вілл Сміт сьогодні – справжній ньюзмейкер. Він став "Кращим актором", отримавши першу у своєму житті статуетку "Оскар". Але до цього опинився під прицілом камер, тому що вирішив вказати на неправоту актору Крісу Року, який видав недоречний жарт про його дружину, актрису Джаду Пінкетт Сміт.

Так, Кріс Рок пожартував про відкриті стосунки пари, а також назвав Джаду "Солдат Джейн" через її коротко острижене волосся. Шанувальники актриси знають, що це дуже болюча тема для дружини Сміта, адже вона бореться з алопецією (облисінням).

У результаті Уілл Сміт несподівано піднявся з місця, вийшов на сцену і вдарив Рока по обличчю. Потім, як стверджує репортер The Hollywood Reporter Скотт Файнберг, повернувшись на місце, Вілл Сміт крикнув на адресу Рока наступні слова: "Не вимовляй ім'я моєї дружини своїм грьобаним ротом".

На момент сварки у трансляції вимкнувся звук. Після суперечки Рок сказав, що це була "найбільша ніч в історії телебачення".

MAYHEM BETWEEN CHRIS ROCK AND WILL SMITH AT THE #Oscars pic.twitter.com/265hGbsEDg