Яхта, сонце і пікнік: Настя Каменських показала, як відсвяткувала день народження Каті Осадчої (фото)

Настя Каменських показала, як Катя Осадча відсвяткувала свій день народження / Фото: instagram.com/kamenskux

Настя Каменських та її чоловік Потап, який привітав сина з днем народження, дружать з Катею Осадчою і Юрієм Горбуновим. І вони не просто друзі, а куми – Потап є хрещеним батьком старшого сина Юрія і Каті – Івана.

Пари живуть поруч і ходять один до одного в гості. Вчора Настя і Потап не могли не зайти до Каті Осадчої, у якої був день народження. Каменських в Instastories показала, як вони вітають телеведучу, а пізніше опублікувала кадри святкування.

Скріншот: Instagram

Осадча зібрала жіночу компанію – на свято до неї прийшли не тільки Каменських, а й співачка і модель Даша Астаф'єва, ексдружина Позитива і близька подруга Насті – Анна Андрійчук, зоряний фотограф Соня Плакидюк та інші.

Скріншот: Instagram

Спочатку подружки відправилися на водну прогулянку по Дніпру, а пізніше продовжили святкувати день народження на березі, влаштувавши пікнік.

Скріншот: Instagram

Настя покинула вечірку раніше за всіх, оскільки їй нобхідно було їхати на виступ.

Сьогодні один з тих вечорів, коли особливо тепло і добре. Спасибі близьким за це, – написала в Instagram Каменських, опублікувавши фото з пікніка.

Скріншот: Instagram

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