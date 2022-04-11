Окупанти обстріляли автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової під Києвом

Українська хореографиня розповіла, скільки чудових моментів пов'язано з цієї машиною

Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До вторгнення Росіїї в Україну Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. Однак на початку березня російські нелюди розбомбили її житло. Ймовірно, авто було поблизу будинку, тому й попало під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

У Instagram Гвоздьова поділилась гіркою звісткою та зізналась, скільки гарних та незабутніх моментів пов’язані з улюбленою машиною її коханого.

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Згадую, як ти уперше покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE і ми стояли на Старті на змаганнях на Чайці, тоді мені було так лячно і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дріфтував на нашому весіллі, назавжди залишиться в серці, – написала танцівниця.

Гвоздьова також зазначила, що вони з чоловіком ще куплять нову машину, а цю – залишать на згадку.

Мені так шкода, мій коханий, але головне наразі це життя! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам’ять. Все найкраще у нас ще попереду, – додала хореографиня.

Нагадаємо, зараз Ілона Гвіздьова з двома дітьми та мамою перебуває в Італії. Їх прихистила італійська родина.

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Одразу після приїзду Гвоздьова почала шукати роботу, щоб фінансово допомагати Україні.

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