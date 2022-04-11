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Окупанти обстріляли автомобіль чоловіка Ілони Гвоздьової під Києвом

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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11 квітня, 10:39
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Українська хореографиня розповіла, скільки чудових моментів пов'язано з цієї машиною
Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка
Ілона Гвоздьова показала обстріляну окупантами машину чоловіка / Фото: instagram.com/ilonagvozdeva

До вторгнення Росіїї в Україну Ілона Гвоздьова з чоловіком та дітьми жили у приватному будинку під Києвом. Однак на початку березня російські нелюди розбомбили її житло. Ймовірно, авто було поблизу будинку, тому й попало під обстріл. На щастя, ніхто не постраждав.

У Instagram Гвоздьова поділилась гіркою звісткою та зізналась, скільки гарних та незабутніх моментів пов’язані з улюбленою машиною її коханого.

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Згадую, як ти уперше покликав мене проїхати з тобою на твоєму SKYLINE і ми стояли на Старті на змаганнях на Чайці, тоді мені було так лячно і водночас я так пишалася тобою і твоєю сміливістю! Те, як ти дріфтував на нашому весіллі, назавжди залишиться в серці, – написала танцівниця.

Гвоздьова також зазначила, що вони з чоловіком ще куплять нову машину, а цю – залишать на згадку.

Мені так шкода, мій коханий, але головне наразі це життя! Ми з тобою ще такі молоді, енергійні, ще заробимо і купимо ще кращу машину, але цю залишимо як пам’ять. Все найкраще у нас ще попереду, – додала хореографиня.

Нагадаємо, зараз Ілона Гвіздьова з двома дітьми та мамою перебуває в Італії. Їх прихистила італійська родина.

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Одразу після приїзду Гвоздьова почала шукати роботу, щоб фінансово допомагати Україні.

Раніше ми повідомляли, що Ілона Гвоздьова згадала ганебний вчинок Тетяни Денисової.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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