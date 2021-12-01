YouTube склав рейтинг найпопулярніших відео в Україні за 2021 рік

Топ найпопулярніших роликів на YouTube / Фото: Инстаграм
У 2021 році українські користувачі віддали перевагу перегляду інтерв'ю, розважальних шоу та кліпів.
На першому місці рейтингу виявилося розслідування російського опозиціонера Олексія Навального, в якому він докладно розповів про нерухомість президента РФ. Другим за популярністю стало комедійне шоу "Що було далі?".
Інтерв'ю Юрія Дудя з You-Tube-блогером Івангаєм, на канал якого підписано понад 17 мільйонів користувачів, також потрапило до трійки лідерів.
Топ відео по переглядах в 2021 році в Україні:
- Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара
- Антон Лапенко х Олександр Гудков / Що було далі?
- Івангай – де він пропадав / Дудь
- Серіал "Папік" — 1 серія, 2 сезон
- Влад А4 Став Примарою на 24 години!
- Холостяк 11 – Випуск 1
- Morgenshtern. Фото члена, у калюжі сечі, зупинка серця, Дудь, Путін, Зеленський / У гостях у Гордона
- Зона комфорту. Усі серії / Серіал
- Майнкрафт ЄвгенБро – Ти не міг! Ма Я ЗМІГ!
- Шоу "Маска" / Випуск 1, сезон 1.
Серед відеокліпів лідирує LOBODA. Після неї українці віддали перевагу перегляду музичного відео кавказця Султана Лагучова – його пісня "Гіркий смак" стала дуже популярною на YouTube.
До речі, скандальний репер Моргенштерн, якого російська влада звинуватила у пропаганді наркотиків у тексті пісень, теж опинився у топі.
Топ кліпів по переглядах в 2021 році в Україні:
- LOBODA – "Рідний"
- Султан Лагучов – "Гіркий смак"
- Minelli – Rampampam
- Morgenshtern – "Дуло"
- NK / Настя Каменських – "Червоне вино"
- Тіна Кароль – "Скандал"
- Max Barskih & Zivert – Bestseller
- Artik & Asti – "Істерічка"
- Супер Жорік – "Чао! Чао!"
- Wellboy – "Гусі"
Останнє місце в рейтингу посів виконавець Wellboy зі своїм хітом "Гуси", які користувачі подивилися 14 мільйонів разів.
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