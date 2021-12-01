YouTube составил рейтинг самых популярных видео в Украине за 2021 год

Топ самых популярных роликов на YouTube / Фото: Инстаграм

В 2021 года украинские пользователи отдали предпочтение просмотру интервью, развлекательных шоу и клипов.

На первом месте рейтинга оказалось расследование российского оппозиционера Алексея Навального, в котором он подробно рассказал о недвижимости президента РФ. Вторым по популярности стало комедийное шоу "Что было дальше?".

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Интервью Юрия Дудя с You-Tube-блогером Ивангаем, на канал которого подписано более 17 миллионов пользователей, также попало в тройку лидеров.

Фото: YouTube

Топ самых просматриваемых видео 2021 года в Украине:

Дворец для Путина. История самой большой взятки

Антон Лапенко х Александр Гудков / Что было дальше?

Ивангай — где он пропадал / вДудь

Серіал "Папік" — 1 серія, 2 сезон

Влад А4 Стал Призраком на 24 Часа!

Холостяк 11 — Выпуск 1

Morgenshtern. Фото члена, в луже мочи, остановка сердца, Дудь, Путин, Зеленский / В гостях у Гордона

Зона комфорта. Все серии / Сериал

Майнкрафт ЕвгенБро — Ты не МОГ! Ма Я СМОГ!

Шоу "Маска" / Випуск 1, сезон 1.

Среди видеоклипов лидирует LOBODA. После нее, украинцы отдали предпочтение просмотру музыкального видео кавказца Султана Лагучева – его песня "Горький вкус" стала очень популярной на YouTube.

Фото: YouTube

Кстати, скандальный репер Моргенштерн, которого российские власти обвинили в пропаганде наркотиков в тексте песен, тоже оказался в топе.

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Топ самых просматриваемых клипов 2021 года в Украине:

LOBODA — "Родной"

Султан Лагучев — "Горький вкус"

Minelli — Rampampam

Morgenshtern — "Дуло"

NK / Настя Каменських — "Красное вино"

Тіна Кароль — "Скандал"

Max Barskih & Zivert — Bestseller

Artik & Asti — "Истеричка"

Супер Жорик — "Чао! Чао!"

Wellboy — "Гуси"

Последнее место в рейтинге занял начинающий исполнитель Wellboy со своим хитом "Гуси", которые пользователи посмотрели 14 миллионов раз.

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