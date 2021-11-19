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Погрожує 15 років в'язниці: Моргенштерн під прицілом поліції через свої кліпи

Марія Коробова Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"
19 листопада, 19:10
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Російські правоохоронці пильно стежать за діяльністю Моргенштерна та готуються висунути йому нове звинувачення
Моргенштерну погрожує до 15 років тюрьми
Моргенштерну погрожує до 15 років тюрьми / Фото: instagram.com/morgen_shtern

Репер Моргенштерн знову опинився в центрі скандалу, не минуло й двох тижнів після публічних розбірок із фанатом на концерті у Дубаї . Наразі виконавцю загрожує до 15 років позбавлення волі, пише Star News.

Творчістю Алішера Моргенштерна зацікавилися у московському слідчому комітеті. Правоохоронці звернули увагу на кліп репера на пісню Pablo. На стрімінгових майданчиках трек зібрав понад 33 млн. переглядів. Записувати свої відео та ділитися ними можна за допомогою нового смартфона.

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Проте слідство зацікавила не пісня, а пропаганда вживання наркотиків. Моргенштерну можуть висунути звинувачення за ст. 230 КК РФ за заклики до відмінювання невизначеного кола осіб, у тому числі неповнолітніх, до вживання наркотичних речовин. За цим звинуваченням реперу загрожує до 15 років ув'язнення.

Крім цього, правоохоронці вважають, що Моргенштерн пропагує девіантну поведінку серед підлітків. Варто зазначити, що Алішер уже не вперше чує подібні звинувачення, а нещодавно його творчість взагалі хотіли заборонити в Росії.

В інтерв'ю Дмитру Гордону Моргенштерн розповів про те, що у разі сильного тиску з боку "верхівки" готовий виїхати з Росії та розпочати життя в іншій країні.

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Марія Коробова
Марія Коробова Редакторка проєкту "Зірки"

Закінчила факультет «Кіно- та телемистецтва» Харківської академії культури. У журналістиці 5 років. Працювала у телевізійних проєктах та популярних виданнях.

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