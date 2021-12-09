Юлія Саніна врятувала "сестру" від японської мафії – новий кліп The Hardkiss

The Hardkiss презентували новий кліп на пісню "Сестра" / Фото: instagram.com/the_hardkiss

Нове музичне відео знято у східному стилі. Солістка гурту Юлія Саніна з'явилася в образі Japanese Dancer. Стилісти підібрали їй темне кімоно, розмальоване гілками квітучої сакури. Також співачка виконала традиційний японський танець із віялами, які символізують заклик до радості та щастя.

Сестра – це сюжетний відеокліп, схожий на вирізану сцену з фільму. Режисери дали глядачеві можливість вигадати початок і кінець продемонстрованої історії.

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Ми зупинилися на драйві та кіношному арті. Під час підготовки до кліпу ми з Юлею переглянули два-три десятки найголовніших світових екшенів. Стільки бойовиків ми, напевно, за останні десять років не бачили, – розповів ТСН " креативний продюсер гурту Вал Бебко.

Невід'ємною частиною кліпу стала поява молодої акторки Аліни Чебан. Саніна зізнається, що вже при першій зустрічі дівчина її зацікавила.

На неї ми звернули увагу цього літа – на зйомках фільму "Найкращі вихідні". Аліна має таку яскраву та харизматичну зовнішність! Ми ще не вигадали сюжет для "Сестри", але вже бачили в цій ролі саме її, – ділиться Юлія.

Відтворити "японські мотиви" у Києві виявилося досить складно. Творці кліпу довго шукали підходящий знімальний майданчик, для цього їм навіть довелося перебудувати хол одного зі столичних готелів.

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