Юрій Рудий чесно про шоу Холостячка: Учасники переховувалися за вигаданим успіхом

Юрій Рудий розповів про життя після шоу "Холостячка-2" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

За словами Юрія Рудого, його запрошували взяти участь ще у першому сезоні "Холостячки", проте режисер вирішив, що особисте життя він і так зможе налагодити, та й у принципі на той момент участь у проєкті його не цікавила.

Проте Юрій вирішив прийти на проєкт у другому сезоні. При цьому Рудий не приховує, що брав участь у шоу скоріше не заради кохання, а для привернення уваги до власних проєктів. Хоча Злату Огнєвіч вважає привабливою дівчиною, з якою він теоретично міг би побудувати стосунки.

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В ексклюзивному інтерв'ю "Сьогодні" Юрій розповів про залаштунки проєкту, суперників, чи змінилося його життя після шоу та поділився роздумами про те, чи реально побудувати стосунки на проєкті.

Агресивний імідж

Практично на кожному розважальному проекті на телебаченні у кожного героя має бути свій образ, навіть якщо це реаліті-шоу – так глядачеві буде цікавіше дивитися проєкт та співчувати героям.

За допомогою продумування концепції, а потім вдалого монтажу, можна створити певний образ, який бачить глядач. Причому цей образ може трохи відрізнятись від реального. Та й люди перед камерами теж змінюються – хтось стає сором'язливішим, а хтось навпаки розкріпачується.

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За словами Юрія, його в шоу показали агресивнішим і брутальнішим, хоча в житті він зовсім інший.

Спочатку мене хотіли уявити як "інтелектуального байкера". Але на тлі подій, що склалися під час першої вечірки, мій образ перетворився на брутального та агресивного аб'юзера, хоча насправді я весь час у розмовах з іншими учасниками та в інтерв'ю жартував. Усі, хто мене знає, можуть підтвердити, що я добряк і завжди уникаю скандалів, але за свою честь стоятиму до кінця. Тому після проєкту всі друзі дуже здивувалися, що я начебто сам на себе не схожий, – розповів Юрій.

Юрій Рудий заявив, що у житті він не такий, яким його показали у "Холостячці" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Про суперників

Переможця "Холостячки-2" вже давно визначили – це Андрій Задворний. На жаль, через півтора місяці стосунків вони зі Златою Огнєвіч розійшлися. Хтось із суперників Андрія приходив на проєкт у пошуках кохання, але були ті, хто, як каже Юрій, прийшов за піаром. Рудий чесно відповів – прийшов і заради кохання, і заради піару.

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Я хотів усе і відразу, і кохання, і славу. Ні для кого не секрет, що участь медійних людей та відомих блогерів – це маркетинг проєкту. На мою думку, ніхто нічого просто так не робить і всі ці люди були там невипадково. Можливо, це звучатиме від мене надто радикально, але всі сюди прийшли насамперед заради популярності, навіть найголовніша героїня. Завдання кастинг-директорів знайти успішних чоловіків теж невипадкове, адже сама учасниця досить успішна людина і, звичайно ж, чоловік має відповідати її статусу. Але, на жаль, деякі учасники переховувалися за вигаданим успіхом і сподівалися отримати велику кількість підписників у соцмережах та заробляти на рекламі, – заявив Рудий.

Юрій Рудий упевнений, що багато учасників "Холостячки" прийшли на шоу заради піару / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Життя після шоу

Юрій зізнався, що життя після "Холостячки-2" кардинально не змінилося. І це логічно, адже режисер вибув одразу після першої вечірки на самому початку проєкту. Проте його встигли запам'ятати глядачі.

Якщо збільшення кількості підписників, ну і звичайно ж і "хейтерів", куди ж без них, в Instagram це зміна, тоді так – моє життя змінилося. Але на розвиток мого бізнесу та на пошук інвестицій у мої проєкти, на жаль, це ніяк не вплинуло. Щодо особистого життя, змін теж не відчувається. Все, що я відчуваю, так це моє особисте зростання у зв'язку з незабутнім досвідом, який я отримав за короткий час перебування на проєкті, – розповів Рудий.

Юрий Рудий / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

За словами режисера, всі його друзі, близькі та колеги поставилися до його участі у шоу з усмішкою. Багато хто розпитував про враження, виявляв інтерес до внутрішньої кухні проєкту.

Усі знають, як я люблю рух, пов'язаний зі зйомками. Мабуть, героїня проєкту мала рацію, коли запитала, чи прийшов я когось зіграти. За кадром я можу бути мовчазним і відстороненим, але тільки попадаю в поле зору телекамер, моя поведінка кардинально змінюється, – поділився Рудий.

Юрій Рудий розкрив правду про "Холостячку-2" із Златою Огневич / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Про особисте життя

Ми розпитали у Юрія, чи пишуть йому дівчата в соцмережах із пропозицією сходити на побачення.

Не скажу, що я до проєкту був обмежений у жіночій увазі, але після проєкту повідомлення з пропозицією зустрітися приходять дуже часто. На цей момент у мене абсолютно інші пріоритети, на першому місці у мене стоїть кар'єра та мої діти. Зараз я спілкуюся з дівчиною, з якою познайомилися ще до проєкту і весь цей час вона мене підтримувала, віддаю їй належне, вона стала для мене більшою за друга, – заінтригував Рудий.

Юрій Рудий натякнув на романтичні стосунки / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Про Злату Огнєвіч та стосунки після проєкту

Виявилося, що за життям Злати Огнєвіч Юрій не стежить. Більше того, співачка не була цікавою Юрію і до проєкту.

Мені ця дівчина спочатку не була цікава, але як до людини, яка сама багато чого досягла, я ставлюся до неї з глибокою повагою. Було кілька незначних повідомлень у соцмережах, і на цьому все. Я не тільки не цікавлюся Златою Огнєвіч, я не цікавлюся жодним блогером чи відомою особистістю, якщо тільки ми не знайомі особисто, у мене є близькі мені люди, про яких я можу подбати, а якісь чужі мені люди, які надають публічності кожному своєму "пуку" у мене абсолютно не викликають інтересу, – розповів режисер.

Ми також запитали у Юрія, чи вірить він у те, що своє кохання можна зустріти на проєкті на кшталт "Холостячки".

Справжнє кохання можна зустріти де завгодно, навіть на подібних проєктах, але боюся, що почуття можуть згодом регенеруватися в побутові стосунки та згаснути, адже пара звикла, що їхні стосунки супроводжуються увагою аудиторії і якщо інтерес публіки нічим підтримувати, то й інтерес одне до одного може зникнути, – упевнений Рудий.

Раніше ми писали, що переможець "Холостячки-2" поскаржився на цькування у Мережі.