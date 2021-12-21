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Юрія Рудого з Холостячки-2 жінки закидають повідомленнями із пропозицією зустрітися

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Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
21 грудня, 20:52
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Режисер і сценарист Юрій Рудий, який брав участь у шоу "Холостячка-2" із Златою Огнєвіч, поділився подробицями свого особистого життя після участі у проєкті
Юрій Рудий розповів про особисте життя
Юрій Рудий розповів про особисте життя / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Юрій Рудий запам'ятався багатьом як одні з найяскравіших та найбрутальніших учасників, якого Злата Огнєвіч одразу ж відкинула. У першому випуску Юрій покинув шоу. Нещодавно він розповів, чи стежить за життям Злати, а тепер поділився із сайтом "Сьогодні" подробицями свого особистого життя.

Не скажу, що я і до проєкту був обмежений у жіночій увазі, але після проєкту повідомлення з пропозицією зустрітися приходять дуже часто. На цей момент у мене абсолютно інші пріоритети, на першому місці у мене стоїть кар'єра та мої діти. Зараз я спілкуюся з дівчиною, з якою познайомилися ще до проєкту, і весь цей час вона мене підтримувала, віддаю їй належне, вона стала для мене більшою за друга", – розповів нам Юрій.

Юрій Рудий розповів про особисте життя після "Холостячки-2"
Юрій Рудий розповів про особисте життя після "Холостячки-2" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

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За словами Юрія, його життя і до проєкту було дуже насиченим, а після участі у шоу кардинальних змін не відбулося.

Якщо збільшення кількості підписників, та й "хейтерів", куди ж без них, в Instagram це зміна, тоді так – моє життя змінилося. Але на розвиток мого бізнесу та на пошуки інвестицій у мої проєкти, на жаль, це ніяк не вплинуло. Щодо особистого життя, змін теж не відчувається. Все, що я відчуваю, так це моє особистісне зростання у зв'язку з незабутнім досвідом, який я отримав за короткий час перебування на проєкті, – каже Рудий.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм читайте незабаром на сайті "Сьогодні".

Учасник "Холостки-2" Роман Свечкоренко опинився в поліції – що сталося.

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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