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Переможець Холостячки-2 поскаржився на цькування в Мережі: "Перенаправили хейт і г*вно на мене"

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні
18 грудня, 10:47
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Переможець "Холостячки-2" Андрій Задворний записав у Instagram кілька Stories стосовно реакції глядачів на результат популярного проєкту
Андрій Задворний не згоден з хейтом на свою адресу
Андрій Задворний не згоден з хейтом на свою адресу / Фото: instagram.com/zlata.ognevich, instagram.com/zadvornyi_andrii

Злата Огнєвіч та Андрій Задворний після закінчення проєкту зустрічалися лише 1,5 місяць і на цьому історія їхнього кохання закінчилася. Ініціатором розставання став бізнесмен. Задворний уже коментував своє рішення , але хейтери не вгамовуються. Переможець "Холостячки" вважає, що у цьому винна Злата. Про це Задворний розповів, відповідаючи на запитання, чи сумує за Златою.

Ні, не сумую. Жодних теплих почуттів не відчуваю після перегляду пост-шоу і потім деяких епізодів у посту, який був після нього. Сліз у "сторіс". Ці сльози були у тому, щоб викликати себе співчуття. У мене це полетіло, як кулею, бо після цих сліз все вилилося на мене. Переворот свого хейту за весь сезон на мене, – сказав Задворний.

Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Задворний ще раз наголосив, що не зробив нічого такого, щоб отримувати такий хейт.

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Я не відмовляюся від своїх слів, мені боляче було за неї. Але! Негатив на мене йде такий, ніби я покинув жінку, відібрав у неї квартиру, вкрав гроші, ще й двох дітей заробив і залишив її одну, при тому що обіцяв любити її все життя. Ми зустрічалися півтора місяці та розійшлися абсолютно нормально. Так, з моєї ініціативи, але по-людськи. Тому, люди, вгамуйтесь! Я вас прошу! Я нічого не зробив такого, щоб ви мене так д*рмили – зазначив переможець проєкту.

Скріншот: Instagram

Нагадаємо, що Злата Огнєвіч розповіла про зміни у житті після розриву з переможцем "Холостячки" і поділилася, як почувається зараз.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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