Юрія Рудого з Холостячки-2 жінки закидають повідомленнями із пропозицією зустрітися

Юрій Рудий розповів про особисте життя / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

Юрій Рудий запам'ятався багатьом як одні з найяскравіших та найбрутальніших учасників, якого Злата Огнєвіч одразу ж відкинула. У першому випуску Юрій покинув шоу. Нещодавно він розповів, чи стежить за життям Злати, а тепер поділився із сайтом "Сьогодні" подробицями свого особистого життя.

Не скажу, що я і до проєкту був обмежений у жіночій увазі, але після проєкту повідомлення з пропозицією зустрітися приходять дуже часто. На цей момент у мене абсолютно інші пріоритети, на першому місці у мене стоїть кар'єра та мої діти. Зараз я спілкуюся з дівчиною, з якою познайомилися ще до проєкту, і весь цей час вона мене підтримувала, віддаю їй належне, вона стала для мене більшою за друга", – розповів нам Юрій.

Юрій Рудий розповів про особисте життя після "Холостячки-2" / Фото: facebook.com/yuriy.rudy.9

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За словами Юрія, його життя і до проєкту було дуже насиченим, а після участі у шоу кардинальних змін не відбулося.

Якщо збільшення кількості підписників, та й "хейтерів", куди ж без них, в Instagram це зміна, тоді так – моє життя змінилося. Але на розвиток мого бізнесу та на пошуки інвестицій у мої проєкти, на жаль, це ніяк не вплинуло. Щодо особистого життя, змін теж не відчувається. Все, що я відчуваю, так це моє особистісне зростання у зв'язку з незабутнім досвідом, який я отримав за короткий час перебування на проєкті, – каже Рудий.

Повну версію інтерв'ю з Юрієм читайте незабаром на сайті "Сьогодні".

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