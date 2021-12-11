Чому варто подивитися прем'єру серіалу "Зломовчання" із Ксенією Мішиною? Огляд першої серії

Прем'єра серіалу "Зломовчання" / Фото: oll.tv
Перша серія "Зломовчання" з'явилася в ексклюзивному доступі на стрімінговій платформі OLL.TV . У ній глядачі познайомляться із головними героями фільму.
Я вже встигла подивитися пілот "Зломовчання" і готова запевнити вас, чи буде морально непросто, адже в серіалі піднімається дуже гостра тема, але дуже цікаво. Детектив із елементами драми захоплює з перших хвилин.
Обережно, далі – трохи спойлерів!
Про що перша серія "Зломовчання"?
У хорватському місті Осієк починається несподівана серія смертей . Невідомий чоловік із дивною поведінкою (припускаю, що його історію ми ще дізнаємось) випадково знаходить біля річки тіло вагітної 15-річної дівчинки.
В цей же час у Києві у бізнес-леді та голови молодіжного фонду Ольги Романченко (Ксенія Мішина) зникає племінниця-підліток . Вже кілька днів від 15-річної дівчинки немає жодних новин. Стривожена Ольга, побоюючись надмірної уваги преси, починає самостійні пошуки зниклої племінниці.
Головною версією поліції Осієка залишається самогубство , але тільки один з детективів вважає, що в смерті дівчини може бути замішаний ще хтось. Також вважає і місцевий журналіст, який хоче самостійно розслідувати злочин та зробити сенсаційний матеріал.
Телефонний дзвінок від подруги загиблої підтверджує теорію про вбивство. Дівчина знає, що могло статися з подругою... але незабаром і її тіло знаходять біля річки.
Що особливого у серіалі "Зломовчання"?
Чому варто подивитися серіал?
Насправді відповідь проста – це актуально. Теми насильства, залежності та сексуальних домагань гостро стоять у суспільстві. Якщо ви думаєте, що ніяк не можете бути причетними до цього, то подивіться на ситуацію з боку серіалу і ваша думка зміниться.
Злободенно, чесно, соціально важливо і, головне, про те, про що не можна мовчати. Дивіться прем’єру вже зараз на OLL.TV!
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