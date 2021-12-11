Захватывает с первых минут – почему стоит посмотреть премьеру сериала "Зломовчання" с Ксенией Мишиной?

Премьера сериала "Зломовчання" / Фото: oll.tv

Первая серия "Зломовчання" появилась в эксклюзивном доступе на стриминговой платформе OLL.TV. В ней зрители познакомятся с главными героями фильма.

Я уже успела посмотреть пилот "Зломовчання" и готова заверить вас, будет морально непросто, ведь в сериале поднимается очень острая тема, но очень интересно. Детектив с элементами драмы захватывает с первых минут.

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О чем первая серия "Зломовчання"?

В хорватском городе Осиек начинается неожиданная серия смертей. Неизвестный мужчина со странным поведением (предполагаю, что его историю мы еще узнаем) случайно находит у реки тело беременной 15-летней девочки.

В это же время в Киеве у бизнес-леди и главы молодежного фонда Ольги Романченко (Ксения Мишина) исчезает племянница-подросток. Уже несколько дней от 15-летней девочки нет никаких новостей. Встревоженная Ольга, опасаясь лишнего внимания прессы, начинает самостоятельные поиски исчезнувшей племянницы.

Ксения Мишина с Виктором Сарайкиным. / Фото: пресс-служба

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Главной версией полиции Осиека остается самоубийство, но только один из детективов считает, что в смерти девушки может быть замешан кто-то еще. Также считает и местный журналист, который хочет самостоятельно расследовать преступление и сделать сенсационный материал.

Телефонный звонок от подруги погибшей подтверждает теорию об убийстве. Девушка знает, что могло случиться с подругой...но вскоре и ее тело находят у реки.

Сериал "Зломовчання" / Фото: пресс-служба

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Что особенного в сериале "Зломовчання"?

Главная особенность сериала в том, что он основан на реальных событиях. Мы с вами часто читаем в СМИ какие-то новости о сексуальном рабстве, торговле людьми и так далее. Но, согласитесь, иногда до конца не понимает, что происходит на самом деле.

Сериал "Зломовчання" изнутри раскрывает всю коррумпированную систему и в деталях показывает опасную схему сексуального рабства в Восточной Европе.

Не удивляйтесь, если услышите от героев нецензурную лексику и крепкие словечки. И, по-моему, это хорошо, потому что жизненно и максимально приближенно к реальности.

Сюжет сериала опирается на реальное расследование секспреступлений. / Фото: пресс-служба

Почему стоит посмотреть?

На самом деле ответ простой – это актуально. Темы насилия, зависимости и сексуальных домогательств остро стоят в современном обществе. Если вы думаете, что никак не можете быть причастны к этому, то посмотрите на ситуацию со стороны в сериале и ваше мнение изменится.

Злободневно, честно, социально важно и, главное, о том, о чем нельзя молчать. Смотрите премьеру уже сейчас!

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