Зеленський протистоїть диктатору! Зірка серіалу Друзі у захваті від сміливості президента України

Девід Швіммер висловив своє захоплення Володимиру Зеленському. / Фото: Instagram, Офис Президента Украины

Зірки з Заходу разом з усіма переживають за українців, які страждають внаслідок нападу Путіна. Так, Дженніфер Еністон приєдналась до збору коштів для допомоги українським біженцям.

Також до підтримки України приєднався ще одний актор "Друзів" Девід Швіммер. У Instagram він закликав своїх шанувальників у всьому світі також жертвувати гроші на допомогу українцям.

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Окрім того артист публічно висловив своє захоплення президентом України Володимиром Зеленським за його безстрашну та рішучу позицію та дії після нападу Росії на Україну.

Також він процитував слова українського очільника про відмову від евакуації з Києва до США.

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Президента України Володимира Зеленського попросили евакуювати з Києва за розпорядженням уряду США, але він відхилив цю пропозицію. Зеленський сказав: "Бій тут. Мені потрібні боєприпаси, а не поїздка, – написав актор.

Девід Швіммер зазначив, що Володимр Зеленський має єврейське коріння і багато його родичів загинули під час Голокосту:

Він єврей. Його дід воював з фашистами у Другій світовій війні. Багато його родичів було вбито під час Голокосту. Він протистоїть диктатору. Тому що він сміливий. Тому що він знає, що станеться, якщо ви цього не зробите, – написав актор.

Швіммер ще розмістив в Instagram-акаунті посилання на міжнародну благодійну організацію, яка займається евакуацією українських громадян, а також постачає для військових та цивільних потерпілих медичну допомогу. Він закликав небайдужих пожертувати, аби якось допомогти Україні у воєнний час.

Нагадаємо, Джим Керрі навав Путіна "політичним придурком". Також співачка Мадонна заявила, що агресор порушив усі існуючі договори про права людини.