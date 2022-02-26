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Мадонна призвала помочь Украине: Путин нарушил все существующие договоры о правах человека

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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26 февраля, 07:48
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Все больше западных артистов поддерживают Украину. Мадонна опубликовала пост о событиях, за которыми следит весь мир
/ Фото: Instagram

Украина продолжает бороться за свою свободу. Западные артисты не молчат о вторжении России. У себя в Instagram Мадонна опубликовала пост.

Бессмысленное, основанное на жадности, вторжение России в Украину должно быть остановлено

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Мадонна призвала выделить Украине гуманитарную помощь.

Путин нарушил все существующие договоры о правах человека. Путин не имеет права пытаться стереть существование Украины. Мы поддерживаем вас, президент Зеленский! Мы молимся за вас и вашу страну. Благослови вас всех! Давайте не будем чувствовать себя беспомощными перед лицом геополитических действий такого масштаба. Есть вещи, которые мы можем сделать. Слава Украине! Героям слава!

Ранее Украину поддержал Арнольд Шварценеггер. Напомним, Ким Кардашьян вступилась за Украину и призвала нам помочь. В свою очередь, режиссер Дэвид Линч лично обратился к Путину: "Вы сеете смерть и разрушение".

Элина Пелешенко
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Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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