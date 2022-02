Политический придурок: Джим Керри выступил против российской агрессии

Все больше знаменитостей по всему миру оказывают поддержку Украине, в том числе информационную. Накануне певица Барбра Стрейзанд осудила действия Путина и то, чем он прикрывается, совершая вторжение.

Высказался об этом и актер Джим Керри. В Twitter он написал:

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harms way by yet another of historys grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z