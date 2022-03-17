Земфіра показала кадри війни в Україні у новому кліпі (відео)

Земфіра видалила всі записи із соцмереж / Фото: instagram.com/zemfiralive

У день вторгнення Росії в Україну Земфіра виступала перед московською публікою, а в соцмережах виправдовувалась невиразними фразами про те, що вона артистка та професіоналка.

Через тиждень у мережі з'явилася інформація, що Земфіра залишила територію росії разом із Ренатою Литвиновою – обох бачили в одному з аеропортів Франції.

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Поки багато артистів розповідають підписникам, що росія напала на Україну, а хтось сліпо це заперечує і називає "спецопірацією", розхвалюючи путіни, Земфіра вирішила видалити всі пости із соцмереж, залишити акцент на війні.

Так виглядає Instagram артистки: чорний квадрат зі словами "нет войне" та пісня "Не стреляйте" з кадрами війни в Україні, акціями протестів у росії та затриманнями мітингувальників.

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Скріншот: instagram.com/zemfiralive

У YouTube-каналі Земфіри також залишилося два відео – вищезгадана пісня

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а також її кавер на трек ОЕ "Відпусти", який співачка виконала у 2008 році.

Раніше ми розповідали, що Арнольд Шварценеггер звернувся особисто до путіна та росіян. Актор вимагає зупинити війну, він намагається донести до жителів Росії, що насправді відбувається в Україні та хто в цьому винен.

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