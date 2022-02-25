Земфіра не стала скасовувати концерт на тлі війни, бо "дико-професійна людина"

Співачка дала великий сольний концерт у Москві вперше за останні п'ять років. Її не зупинив напад Путіна на Україну та протести

Земфіра не стала скасовувати концерт на фоні війни / Фото: instagram.com/zemfiralive

Кому війна, а кому мати рідна, подумала Земфіра і пішла розважати публіку в день вторгнення РФ у незалежну Україну. Але через докори совісті співачка вже встигла виправдати своє рішення в Мережі.

Поки комусь соромно за те, що він народився в країні-агресорі та вибрав у президенти чекіста, інші продовжують жити у світі "єдинорогов" і, як "голуб світу", нести свою чарівну "місію". Але ми не засуджуємо, а констатуємо факти.

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Сьогодні другий день повномасштабних військових дій РФ проти України. Російські війська спробують захопити Київ, але в Москві спокійненько, тому Земфіра не стала скасовувати свій великий концерт, але красиво завуалірувала рішення сльозливим поясненням, мовляв, місія артиста і таке інше, про що невдовзі написала у себе в Facebook.

"Голуб світу" Земфіра не відмінила концерт у Москві у зв'язку з війною / Фото: скріншот

Співачка заспівала на сцені Music Media Dome одну зі своїх відомих композицій "Не стріляйте, не мовчіть". Також народ почув її легендарні хіти, серед яких пісні "Шукала", "Ми розбиваємось", "Маєчки", "Прогулянка" тощо.

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Цікаво, що знаменитість навіть не подумала виступити із зворушливою чи хоч якоюсь промовою до гостей концерту з приводу війни Росії проти України, лише зазначила, що 24 лютого — важкий день. То вважається?

Нагадаємо, що раніше Ксенія Собчак зробила заяву про напад Росії на Україну.

Також російський блогер Юрій Дудь публічно підтримав Україну.