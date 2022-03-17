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"Ви можете зупинити цю війну": захищаючи Україну, Шварценеггер звернувся особисто до Путіна та росіян

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17 березня, 16:15
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Знаменитий голлівудський актор записав 9-хвилинне відео, в якому озвучив усі жахіття, які зараз твориться в Україні з вини росіян і попросив їх закінчити це божевілля
Арнольд Шварценеггер звенувся до росіян та їхнього президента
Арнольд Шварценеггер звенувся до росіян та їхнього президента / Фото: instagram/schwarzenegger

Ми постійно повідомляємо про західні зірки, які заступаються за Україну, засуджуючи військове безумство Путіна. Через імперські замашки кривавого диктатора наш народ уже 22-й день зазнає вторгнення. Але ми у нашій боротьбі не самі. Багато країн та їхні жителі виступили на нашу підтримку, про що ми не втомлюємося говорити і дякувати їм. Серед них знаменитий голлівудський актор та політик, легендарний "Термінатор" Арнольд Шварценеггер.

На своїй сторінці в інстаграм "залізний" Арні опублікував 9-хвилинний ролик, в якому звернувся до росіян, закликаючи до їхньої розсудливості та розповідаючи про російську війну проти України. У відео також є непрості кадри зруйнованих міст та жертв цієї шаленої війни. Арнольд Шварценеггер прямо сказав, що війну в Україні розпочала влада з Кремля.

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Арнольд Шварценеггер
Арнольд Шварценеггер / Фото: Getty Images, instagram/schwarzenegger

Я знаю, що ваш уряд каже вам, що це є війна денацифікації України. Денацифікація України? Це не правда! Україна – це країна із президентом єврейського походження, у батька якого всіх трьох братів убили нацисти. Україна не розпочинала цієї війни. Її не починали націоналісти чи нацисти. Влада, що має в Кремлі, розпочала її.

Актор прямо звернувся до Путіна із закликом закінчити війну в Україні:

Я знаю, що російський народ не в курсі того, що зараз відбувається. Я закликаю російський народ і російських солдатів в Україні зрозуміти, що все це пропаганда та дезінформація. <…> А президенту Путіну я скажу: ви почали цю війну, ви ведете цю війну, ви можете зупинити цю війну.

Відео звернення Арнольда Шварценеггера дивіться далі у відео.

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Хочеться вірити, що до слів авторитетної людини багато хто прислухається.

Ми також не втомлюємося говорити про численних західних зірок, які виступили за Україну і категорично засудили війну Путіна в Україні. Вони також допомагають фінансово. Про це читайте далі детальніше.

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Попри все, ми віримо в наших захисників і швидку перемогу над рашизмом. Все буде Україна!

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