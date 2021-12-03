Чи чекає Ріанна дитину від A$AP Rocky – зізнання співачки

Ріанна прокоментувала чутки, що чекає дитину від A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Днями Ріанна з'явилася на церемонії проголошення республіки Барбадос, де отримала звання національного героя. Саме ця поява наробила галасу у Мережі – фани почали заявляти, що зірка вагітна первістком від бойфренда, репера A$AP Rocky.

Зазначимо, що 33-річна суперстар на урочистий захід одягнула приталену помаранчеву сукню від Bottega Veneta. Ба більше вона була без білизни. Таке вбрання дуже підкреслило кругленький животик знаменитості, який вона протягом всієї церемонії намагалася приховати руками. Згодом почали ширитись чутки про ймовірну вагітність Ріанни.

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Ріанна стала національним героєм Барбадосу. / Фото: Getty Images

Сама ж зірка публічно не прокоментувала ці догадки. Однак в Мережі з'явилося дотепне листування Ріанни з її фанаткою Джен, де дівчина написала знаменитості про вечірку з нагоди потенійного народження дитини:

Можна мені прийти на baby shower, сестричко? Правда чи ні, ваші діти будуть красивими. Вибачте, що всі зараз у вашій матці, – написала шанувальниця.

Ріанна прокоментувала чутки про вагітність. Фото: instagram/mis.jaye

Ріанна вирішила підіграти і відповіла також жартома: "Стоп! Ви не прийшли на перші 10 baby shower! Ви всі розводите мене щороку, чорт забирай".

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Ймовірно, зірка спростувала чутки про вагітність. За її словами, це вже 11 вигадка фанів. Але як би там не було, усі шанувальники Ріанни чекають, коли ж у неї з бойфрендом буде поповнення в сім'ї.

Нагадаємо, Ріанна закрутила роман з A$AP Rocky взимку 2021 року. Проте лише в травні вони офіційно підтвердили стосунки.

Ріанна і A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

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Інсайдери кажуть, ініціатором стосунків став репер. Зараз зіркова парочка практично нерозлучна. Відомо, що сам A$AP Rocky називає Ріанну "коханням всього його життя".

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