Дружина Монатика показала пристрасний поцілунок із чоловіком на Мальдівах

Ірина Монатик поділилася ніжним фото із чоловіком / Фото: instagram.com/irinamonatik
Дмитро Монатик нещодавно повернувся з турне США, де він встиг відпочити на пляжі в Майамі і зустрітися з Владом Ямою .
Після низки концертів виконавець із сім'єю вирішив вирушити у відпустку на Мальдіви.
Дружина співака Ірина опублікувала у своєму Instagram-акаунті чуттєве фото із чоловіком, де вони цілуються.
Кохання обов'язково врятує світ, – підписала фотографію із чоловіком Ірина Монатик.
І хоча подружжя часто діляється спільними фотографіями, такі відверті поцілунки вони демонструють рідко.
Шанувальники пари відразу ж прийшли в захват від такого ніжного прояву почуттів на камеру і не засуджували зіркове сімейство, а навпаки написали безліч приємних коментарів.
- "Неймовірні та прекрасні. Дякуємо вам за натхнення"
- "Люблю, приклад для багатьох"
- "Які ви класні та молодці, нехай так буде завжди!"
- "Прекрасна пара! Люблю ваше кохання!"
Нагадаємо, що Дмитро та Ірина Монатик разом уже понад 10 років, шість з яких вони перебувають в офіційному шлюбі. Подружжя виховує двох синів – Платона та Данила.
Також нещодавно, артист згадав, як торгувався зі Світланою Лободою за трек "40 градусів". До речі, композицію написав для зірки саме Дмитро Монатік.