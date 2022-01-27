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Дружина Монатика показала пристрасний поцілунок із чоловіком на Мальдівах

Марія Коробова
27 січня, 10:11
Дружина Дмитра Монатика поділилася ніжним знімком із чоловіком на тлі казкового пейзажу Мальдів, де зараз відпочиває сімейство

Ірина Монатик поділилася ніжним фото із чоловіком / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитро Монатик нещодавно повернувся з турне США, де він встиг відпочити на пляжі в Майамі і зустрітися з Владом Ямою .

Після низки концертів виконавець із сім'єю вирішив вирушити у відпустку на Мальдіви.

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Дружина співака Ірина опублікувала у своєму Instagram-акаунті чуттєве фото із чоловіком, де вони цілуються.

Фото – instagram.com/irinamonatik

Кохання обов'язково врятує світ, – підписала фотографію із чоловіком Ірина Монатик.

І хоча подружжя часто діляється спільними фотографіями, такі відверті поцілунки вони демонструють рідко.

Шанувальники пари відразу ж прийшли в захват від такого ніжного прояву почуттів на камеру і не засуджували зіркове сімейство, а навпаки написали безліч приємних коментарів.

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  • "Неймовірні та прекрасні. Дякуємо вам за натхнення"
  • "Люблю, приклад для багатьох"
  • "Які ви класні та молодці, нехай так буде завжди!"
  • "Прекрасна пара! Люблю ваше кохання!"
Скріншот – instagram.com/irinamonatik

Нагадаємо, що Дмитро та Ірина Монатик разом уже понад 10 років, шість з яких вони перебувають в офіційному шлюбі. Подружжя виховує двох синів – Платона та Данила.

Також нещодавно, артист згадав, як торгувався зі Світланою Лободою за трек "40 градусів". До речі, композицію написав для зірки саме Дмитро Монатік.