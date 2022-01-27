Дружина Монатика показала пристрасний поцілунок із чоловіком на Мальдівах

Ірина Монатик поділилася ніжним фото із чоловіком / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитро Монатик нещодавно повернувся з турне США, де він встиг відпочити на пляжі в Майамі і зустрітися з Владом Ямою .

Після низки концертів виконавець із сім'єю вирішив вирушити у відпустку на Мальдіви.

Реклама

Дружина співака Ірина опублікувала у своєму Instagram-акаунті чуттєве фото із чоловіком, де вони цілуються.

Фото – instagram.com/irinamonatik

Кохання обов'язково врятує світ, – підписала фотографію із чоловіком Ірина Монатик.

І хоча подружжя часто діляється спільними фотографіями, такі відверті поцілунки вони демонструють рідко.

Шанувальники пари відразу ж прийшли в захват від такого ніжного прояву почуттів на камеру і не засуджували зіркове сімейство, а навпаки написали безліч приємних коментарів.

Реклама

"Неймовірні та прекрасні. Дякуємо вам за натхнення"

"Люблю, приклад для багатьох"

"Які ви класні та молодці, нехай так буде завжди!"

"Прекрасна пара! Люблю ваше кохання!"

Скріншот – instagram.com/irinamonatik

Нагадаємо, що Дмитро та Ірина Монатик разом уже понад 10 років, шість з яких вони перебувають в офіційному шлюбі. Подружжя виховує двох синів – Платона та Данила.

Також нещодавно, артист згадав, як торгувався зі Світланою Лободою за трек "40 градусів". До речі, композицію написав для зірки саме Дмитро Монатік.