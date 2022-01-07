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Оце так зустріч: Монатик підловив Влада Яму на пляжі в Майамі

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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7 січня, 13:19
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Наразі обидва артисти перебувають на відпочинку на сонячному узбережжі Майамі. Сюрпризом для українських знаменитостей стала зустріч на одному із пляжів курорту
/ Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитро Монатик разом із сім'єю вирушив зустрічати новорічні свята до США. Сімейство артиста насолоджується відпочинком у штатах, а під час поїздки музикант показав як підросли його сини .

Виявилося, що хореограф Влад Яма разом із дружиною Ліліаною та сином теж приїхали відпочити до Майамі. До цього танцівник разом із сім'єю відпочивав у Мексиці.

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Несподівана зустріч українських артистів сталася на одному з місцевих пляжів, де Дмитро Монатик підловив сім'ю хореографів на відео.

Скріншот – instagram.com/monatik_official

О Боже, Дженніфер! Подивися на цього чоловіка, подивися на нього! Це якийсь телеведучий чи відомий танцівник. Не знаю, скажи мені, хто це? Вау! Думаю, я його знаю! – смішно прокоментував відео Монатик англійською мовою.

Пізніше співак поділився у своїх I nstastories спільною фотографією двох зіркових сімей, на ній Влад Яма з дружиною Ліліаною та дружина Монатика Ірина весело позують разом.

Скріншот – instagram.com/monatik_official

Оце так зустріч, – підписав фотографію виконавець.

Також нещодавно, артист згадав, як торгувався зі Світланою Лободою за трек "40 градусів". До речі, композицію написав для зірки саме Дмитро Монатік.

Марія Коробова
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