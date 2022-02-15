Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина налякала фанів розпухлими губами. У чому причина?

Дружина Романа Сасанчина - Іванна - збільшила губи. / Фото: instagram.com/annavi_i
Днями дружина Романа Сасанчина наважилась на татуювання на зап'ястку – дівчина вже показала, що з цього вийшла. Втім, на цьому Іванна не зупинилась, вона вирішила продовжувати зміни у житті.
Цього разу дівчина вдалась до ін'єкцій краси. Іванна збільшила собі губи, чим і поділилась з фанами в Instastories.
Кохана Сасанчина зізналась, що їй не подобалася асиметрія на обличчі, тому вона вирішила її позбутися.
Це була моя така мрія, я її здійснила. Тепер буду здійснювати іншу мрію, – поділилась Іванна.
Дружина Сасанчина також показала результат, який дали уколи.
Як видно на фото, зараз губи мають дещо інший вигляд. Проте незабаром вони трішки стануть меншими, та втручання косметолога майже не буде помітним.
Воно зараз опухло, тому виглядає не дуже красиво. Але вони будуть в рази менше. Але не буде тепер тієї асиметрії, яка мене дуже дратувала, – зауважила дівчина.
Проте далеко не всім фоловерам сподобались такі трансформації Іванни. Очевидно, що дівчина отримали чималої гострої критики, на що вона не змовчала:
Це моє тіло, і я роблю з ним, що я хочу. Я ж вам не говорю, що ви маєте робити. Я впевнена, що більшість з вас також хочуть зробити губи, груди, волосся, але вони не мають можливості, тому хейтять мене, – заявила дружина співака.
Нагадаємо, взимку 2021 року Роман Сасанчин одружився зі своєю дівчиною Іванною, яка старша за нього на чотири роки. 30 грудня 2021 року у пари народилася дочка Елізабет.
Відомо, що спочатку подружжя мешкали у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після – переїхали до Тернополя.
Раніше ми повідомляли, що Сасанчин разом зі своєю дружиною та донькою перехворіли на COVID-19.