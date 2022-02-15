Дружина переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина налякала фанів розпухлими губами. У чому причина?

Дружина Романа Сасанчина - Іванна - збільшила губи. / Фото: instagram.com/annavi_i

Днями дружина Романа Сасанчина наважилась на татуювання на зап'ястку – дівчина вже показала, що з цього вийшла. Втім, на цьому Іванна не зупинилась, вона вирішила продовжувати зміни у житті.

Цього разу дівчина вдалась до ін'єкцій краси. Іванна збільшила собі губи, чим і поділилась з фанами в Instastories.

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Кохана Сасанчина зізналась, що їй не подобалася асиметрія на обличчі, тому вона вирішила її позбутися.

Скріншот Instastories/annavi_i

Це була моя така мрія, я її здійснила. Тепер буду здійснювати іншу мрію, – поділилась Іванна.

Дружина Сасанчина також показала результат, який дали уколи.

Скріншот Instastories/annavi_i

Як видно на фото, зараз губи мають дещо інший вигляд. Проте незабаром вони трішки стануть меншими, та втручання косметолога майже не буде помітним.

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Скріншот Instastories/annavi_i

Воно зараз опухло, тому виглядає не дуже красиво. Але вони будуть в рази менше. Але не буде тепер тієї асиметрії, яка мене дуже дратувала, – зауважила дівчина.

Скріншот Instastories/annavi_i

Проте далеко не всім фоловерам сподобались такі трансформації Іванни. Очевидно, що дівчина отримали чималої гострої критики, на що вона не змовчала:

Це моє тіло, і я роблю з ним, що я хочу. Я ж вам не говорю, що ви маєте робити. Я впевнена, що більшість з вас також хочуть зробити губи, груди, волосся, але вони не мають можливості, тому хейтять мене, – заявила дружина співака.

Нагадаємо, взимку 2021 року Роман Сасанчин одружився зі своєю дівчиною Іванною, яка старша за нього на чотири роки. 30 грудня 2021 року у пари народилася дочка Елізабет.

Відомо, що спочатку подружжя мешкали у квартирі, яку Сасанчин отримав за перемогу у шоу "Голос", а після – переїхали до Тернополя.

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Раніше ми повідомляли, що Сасанчин разом зі своєю дружиною та донькою перехворіли на COVID-19.