Жена 19-летнего Романа Сасанчина решилась на изменения в своем теле после рождения дочери

На протяжении всего дня победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин, который продает киевскую квартиру, выигравшую в шоу, интриговал фанов. Певец намекал, что его любимую ждут изменения, которые будут просто "взрывом мозга".
Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой… Вы даже не представляете. Мама моя как узнает, она меня убьет, наверное. Но, надеюсь, этого не произойдет, – поделился Сасанчин в Inststories .
Впоследствии Роман наконец-то признался, что же Иванна будет делать. Как оказалось, девушка решилась на татуировку на запястье. В Сети артист запостил видео из тату-салона.
Иванна тоже поделилась на своей странице видео из процесса.
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Также супруга Сасанчина показала фолловерам окончательный результат. На кадре видно, что это изображение рук, пальцы которых скрещены. Другая же татуировка – это, очевидно, Минни Маус.
Впрочем, девушка снова заинтриговала. Ведь, по ее словам, татуировка – это не те изменения, о которых она говорила. Что дальше ждет фанов – настоящая неожиданность.
Напомним, зимой 2021 года Роман женился на своей девушке Иванне, которая старше его на четыре года. 30 декабря 2021 года у пары родилась дочь Элизабет.
Известно, что сначала супруги жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – переехали в Тернополь.
Ранее мы сообщали, что Роман Сасанчин вместе со своей женой и дочерью заболели COVID-19.