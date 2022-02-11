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Жена 19-летнего Романа Сасанчина решилась на изменения в своем теле после рождения дочери

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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11 февраля, 22:00
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Еще месяца не прошло со дня рождения малышки, а 23-летняя Иванна уже решилась на радикальные изменения во внешности
Жена Романа Сасанчина – Иванна – набила тату на полруки.
Жена Романа Сасанчина – Иванна – набила тату на полруки. / Фото: instagram.com/sasanchyn_official

На протяжении всего дня победитель "Голоса страны" Роман Сасанчин, который продает киевскую квартиру, выигравшую в шоу, интриговал фанов. Певец намекал, что его любимую ждут изменения, которые будут просто "взрывом мозга".

Друзья, куда мы сейчас едем с Иванкой… Вы даже не представляете. Мама моя как узнает, она меня убьет, наверное. Но, надеюсь, этого не произойдет, – поделился Сасанчин в Inststories .

Впоследствии Роман наконец-то признался, что же Иванна будет делать. Как оказалось, девушка решилась на татуировку на запястье. В Сети артист запостил видео из тату-салона.

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Скриншот Instastories/sasanchyn_official

Иванна тоже поделилась на своей странице видео из процесса.

Скриншот Instastories/annavi_i
Скриншот Instastories/annavi_i

Также супруга Сасанчина показала фолловерам окончательный результат. На кадре видно, что это изображение рук, пальцы которых скрещены. Другая же татуировка – это, очевидно, Минни Маус.

Скриншот Instastories/annavi_i

Впрочем, девушка снова заинтриговала. Ведь, по ее словам, татуировка – это не те изменения, о которых она говорила. Что дальше ждет фанов – настоящая неожиданность.

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Скриншот Instastories/annavi_i

Напомним, зимой 2021 года Роман женился на своей девушке Иванне, которая старше его на четыре года. 30 декабря 2021 года у пары родилась дочь Элизабет.

Известно, что сначала супруги жили в квартире, которую Сасанчин одержал за победу в шоу "Голос", а после – переехали в Тернополь.

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Ранее мы сообщали, что Роман Сасанчин вместе со своей женой и дочерью заболели COVID-19.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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