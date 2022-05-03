Дружина Стінга зустрілася з українськими біженцями у Любліні

Труди Стайлер зустрілася з біженцями з України

Дружина британського музиканта Стінга, який нещодавно виступив з українською віолончелісткою на своєму концерті, теж активно допомагає українцям.

Активістка та продюсер Труді Стайлер приїхала до Любліна для того, щоб зустрітися з волонтерами, які допомагають Україні. Про її візит повідомили в організації Help Ukraine Center.

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Дружина Стінга провела зустріч із волонтерами / Фото: Onet.pl

Стайлер відвідала центр волонтерів, а також провела зустріч із біженцями з України, щоб особисто почути їхні історії та зрозуміти, що необхідно переселенцям.

Є спільний посил, який я чую навіть від волонтерів і навіть від сімей переміщених осіб: я хочу бути задіяною, хочу бути корисною, я хочу щось робити. В українських людях, яких я зустрічаю тут так багато боротьби, так багато мужності, так багато можливостей для досягнення мети, – поділилася продюсер.

Труди Стайлер підтримала Україну / Фото: Onet.pl

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Крім того, зіркова пара не припиняє надавати гуманітарну допомогу. Завдяки Стінгу та Стайлер українським біженцям були направлені медикаменти, продукти харчування, товари для дітей та багато інших необхідних речей.

Раніше російська телеведуча Тетяна Лазарєва показала, як допомагає дітям з України в Іспанії.