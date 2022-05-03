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Тетяна Лазарєва у кольорах українського прапора засвітилась в Іспанії: "здоровий лук здорової людини"

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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3 травня, 12:42
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Російська телеведуча продовжує протистояти путінському режиму та підтримувати Україну
Тетяна Лазарєва допомагає українським біженцям в Іспанії
Тетяна Лазарєва допомагає українським біженцям в Іспанії

З перший днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну Тетяна Лазарєва публічно критикує владу Кремля та прогнозує розпад російського суспільства. І хоч телеведучу обливають брудом її колеги-рашисти, зірка продовжує виступати на підтримку українського народу.

Понад місяць тому Лазарєва емігрувала до Іспанії й закрила тему повернення назад. Ба більше, як з'ясувалося, артистка вирішила допомагати українським дітям, які змушені були залишити свої домівки через напад російських солдатів.

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У Instagram Лазарєва опублікувала пост, у якому запропонувала дітям українських військових, сиріт та біженців вирушити до літнього табору з можливістю психологічної підтримки українською мовою.

Друзі, є запит на літні табори для дітей українських військових, сиріт та біженців до Європи. З проживанням, звісно, і з можливістю психологічної підтримки українською мовою. До речі, є кілька місць для дітей біженців у денний футбольний табір у липні, Марбелья. Будь ласка, пишіть ваші ідеї та відзначайте у коментарях усіх, хто цікавиться чи бажає допомогти, — звернулася до підписників ведуча.

Окрім того, Лазарєва згадала про хейтерів, які їй не дають спокою. Також вона опублікувала фото, на якому постала у символічних синьо-жовтих кольорах.

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В особисті (повідомлення) краще не писати — туди не пробитися від охочих вилікувати мене від алкоголізму чи ще якось кардинально поправити моє здоров’я та життя. На фото здоровий лук здорової людини у вільній країні, – заявила артистка.

Нагадаємо, раніше Тетяна Лазарєва відреагувала на звірства окупантів у Бучі, Бородянці, Маріуполі та інших містах України. Телеведуча зазначила, що пробачити це – неможливо.

Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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