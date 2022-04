Стінг виступив з українською віолончелісткою і знову закликав світ допомогти Україні

Разом з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчуком британський музикант Стінг виконав свій хіт Russians, щоб підтримати народ України

Британський музикант зараз дуже активно допомагає українцям та закликає до цього весь світ. Разом із іншими світовими артистами Стінг взяв участь у благодійному телемарафоні Save Ukraine.

Щоб знову привернути увагу миру на війну в Україні, музикант провів концерт у Лондоні, де виступив з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук. Разом із українкою музикант виконав свій хіт Russians. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Фото – Daily Mail

Для концерту Стінг спеціально записав нову версію для віолончелі. Усі кошти, які будуть зібрані від продажу синглу, будуть направлені до волонтерсько-логістичного центру Help Ukraine Center.

Фото – Daily Mail

Нагадаємо, що пісня Стінга набула нового сенсу та звучання після вторгнення Росії в Україну, хоча хіт спочатку був присвячений Холодній війні, 1985 року. Композиція стала частиною дебютного альбому музиканта The Dream of the Blue Turtles.

