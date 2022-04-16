Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горить "Москва" 💪 СБУ впіймала Медведчука 🛡 Хіматака на Маріуполь ⚔ Битва за Донбас
Поиск на segodnya.ua

Хіт Могилевської

ВІА Гра - все?

Міккі Рурк з нами

Заручини Лопес

Відміна Сабурова

Лоліта біжить з РФ
СЬОГОДНІ Зірки Зарубіжні

Стінг виступив з українською віолончелісткою і знову закликав світ допомогти Україні

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
16 квітня, 18:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Разом з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчуком британський музикант Стінг виконав свій хіт Russians, щоб підтримати народ України

Британський музикант зараз дуже активно допомагає українцям та закликає до цього весь світ. Разом із іншими світовими артистами Стінг взяв участь у благодійному телемарафоні Save Ukraine.

Щоб знову привернути увагу миру на війну в Україні, музикант провів концерт у Лондоні, де виступив з українською віолончелісткою Ярославою Трофимчук. Разом із українкою музикант виконав свій хіт Russians. Про це повідомляє британське видання Daily Mail.

Реклама
Фото – Daily Mail

Для концерту Стінг спеціально записав нову версію для віолончелі. Усі кошти, які будуть зібрані від продажу синглу, будуть направлені до волонтерсько-логістичного центру Help Ukraine Center.

Фото – Daily Mail

Нагадаємо, що пісня Стінга набула нового сенсу та звучання після вторгнення Росії в Україну, хоча хіт спочатку був присвячений Холодній війні, 1985 року. Композиція стала частиною дебютного альбому музиканта The Dream of the Blue Turtles.

Реклама

Також зараз обговорюють: Х'ю Джекман показав малюнок Росомахи, який намалював український хлопчик.

Запам'ятайте, що оперативна інформація врятує життя. Читайте наші новини у Telegram-каналі. Там ми цілодобово інформуємо вас про події.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хіти війни
Музика воєнного часу
1
Народна пісня "Ой у лузі червона калина" Народна пісня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменських - "Я - Україна" NK|Настя Каменських - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловій - "Українська лють" Христина Соловій - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокери, які підтримали Україну
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Замість Prada – бронежилет
Модель Лев Улесов пішов із моди у ЗСУ. Як вам такі зміни?
Детальніше
Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти