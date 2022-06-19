Дружина Віктора Павліка не може звикнути до свого однорічного сина, і ось чому (фото)

Катерина Репяхова розповіла про свою реакцію, коли побачила сина після перукарні / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім нещодавно Віктор Павлік та його дружина Катерина Репяхова відсвяткували перший день народження сина. Батьки влаштували справжнє свято для Мишка в Івано-Франківську. Пара вагалася проводити свято під час війни, але все ж таки вирішила – перший рік має запам'ятатися хлопчикові.

Як поділилась Репяхова в Instastories, вони зупинились в Івано-Франківську на декілька днів. Після дня народження Віктор Павлік вирішив відвести сина до перукарні. Але, ймовірно, Каті така ідея не дуже сподобалась. Вона переживала, що сина поголять налисо.

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Сказав наш тато, що стрижка Міші ножицями – то не стрижка. І поїхав сам в перукарню з Мішею. Сподіваюсь, дитина лиса не приїде, – написала Репяхова.

Скріншот Instastories

Згодом дружина Павліка показала, які зміни зазнав її син. Так, у перукарні Михасика...поголили налисо, чого Катя так боялась. Репяховій було незвично бачити сина таким.

Скріншот Instastories

Шок. Добре, що я цього не дала зробити до дня народження. Я не знаю, як звикнути до цього. Заспокоюю себе тим, що це не зуби, відросте, — написала блогерка.

Скріншот Instastories

А от Віктору Франковичу сподобався новий імідж сина. Артист заявив, що хлопчик тепер копія тата:)

Скріншот Instastories

Нагадаємо, за декілька днів до дня народження Михасика 28-річчя відсвяткувала Катерина Репяхова. Відзначила свій день блогерка у Львові у колі рідних та друзів.