Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
⚔ Рамштайн-3 🇪🇺 Євродесант їде до Києва? Робота під час війни Робота під час війни 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Катерина Репяхова та Віктор Павлик привітали сина з першим днем народження (фото)

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
15 червня, 12:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні синові Віктора Павлика та Катерини Репяхової, Михайлу, виповнився рік. Батьки зворушливо привітали малюка з днем народження
Віктор Павлік із дружиною привітали сина з першим днем ​​народження
Віктор Павлік із дружиною привітали сина з першим днем ​​народження / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім недавно Катерина Репяхова відзначала свій 28 день народження, а вже за кілька днів у сім'ю прийшла ще одна урочистість – рік у сина Михайла.

Дружина Віктора Павлика поділилася кадрами з фотосесії на честь свята – на них малюк, що вже підріс, позує на камеру.

Реклама

Також молода мама показала, як підготувалася до дня народження сина – готельний номер, де зупинилося подружжя в Івано-Франківську, прикрасило повітряними кульками, а іменинний торт прикрасила фігурка мішутки.

Скріншот

Як розповіла Катерина у своїх Instastoies, на вечір сім'я запланувала урочистість у колі рідних та друзів. Пара довго думала, варто і проводити святкування під час війни, але все ж таки вирішила, що перший рік повинен запам'ятатися синові.

Реклама

Привітаннями синові поділився на своїй сторінці в Instagram та зірковий тато Михайла. Віктор Павлик написав зворушливе вітання малюкові.

Реклама

Улюблений мій синочок, Міхасіку, Богом посланий ангел, з днем ​​народження тебе, дорогий! Ми тебе з мамою дуже любимо! Щоб ти був здоровий та щасливий! Нехай Господь тебе оберігає! – привітав спадкоємця виконавець.

Раніше Катерина Репяхова розповіла своїм фолловерам про плюси та мінуси життя в Ізраїлі.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Hot News
Черговий удар по Києву!
Андрій Бєдняков

"Я хочу, щоб вас теж прийшли рятувати, звільняти та "оперувати". Як ви за**али"

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

НацЕфір

Фронт

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти