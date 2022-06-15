Катерина Репяхова та Віктор Павлик привітали сина з першим днем народження (фото)

Сьогодні синові Віктора Павлика та Катерини Репяхової, Михайлу, виповнився рік. Батьки зворушливо привітали малюка з днем народження

Віктор Павлік із дружиною привітали сина з першим днем ​​народження / Фото: instagram.com/repyahovakate

Зовсім недавно Катерина Репяхова відзначала свій 28 день народження, а вже за кілька днів у сім'ю прийшла ще одна урочистість – рік у сина Михайла.

Дружина Віктора Павлика поділилася кадрами з фотосесії на честь свята – на них малюк, що вже підріс, позує на камеру.

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Також молода мама показала, як підготувалася до дня народження сина – готельний номер, де зупинилося подружжя в Івано-Франківську, прикрасило повітряними кульками, а іменинний торт прикрасила фігурка мішутки.

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Як розповіла Катерина у своїх Instastoies, на вечір сім'я запланувала урочистість у колі рідних та друзів. Пара довго думала, варто і проводити святкування під час війни, але все ж таки вирішила, що перший рік повинен запам'ятатися синові.

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Привітаннями синові поділився на своїй сторінці в Instagram та зірковий тато Михайла. Віктор Павлик написав зворушливе вітання малюкові.

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Улюблений мій синочок, Міхасіку, Богом посланий ангел, з днем ​​народження тебе, дорогий! Ми тебе з мамою дуже любимо! Щоб ти був здоровий та щасливий! Нехай Господь тебе оберігає! – привітав спадкоємця виконавець.

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