Дружина Віктора Павліка з маленьким сином покидає Україну

Катерина Репяхова з сином їде за кордон / Фото: instagram.com/repyahovakate

Через війну багато українців змушені були покинути свої домівки та виїхати за кордон задля безпеки. Особливо це стосуєтьмя матусь, які намагаються захистити діточок. Днями MamaRika повідомила, що разом з сином змушена було непростим шляхом поїхати до Варшави. Нині ж про свій від'їзд з України повідомила Катерина Реп'яхова.

В Instagram дружина Павліка повідомила, що вирішила поїхати до Німеччини разом зі своїм маленьким сином Мишком та мамою. Катерина раніше зізнавалася, що їде туди на певний час, щоб побачитися з родичами.

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Водночас сам артист залишиться в Україні. Він їздитиме різними містами, щоб підтримувати людей, які цього потребують.

Скріншот Instagram

Віктор Франкович проводжатиме нас на кордон. А потім він поїде різними містами зі своєю місією — співатиме і підтримуватиме людей, які цього потребують і яким потрібна психологічна підтримка, — повідомила Реп'яхова в Instastories.

Скріншот Instagram

Відомо, що блогерка з сином, мамою та чоловіком після початку війни поїхали на західну Україну. Там вона активно займалася волонтерською діяльністю.

Дякую тобі, Захід України! за те, що став тимчасовою домівкою для мільйонів наших людей. Дякую людям, які приймають переселенців як рідних. Сюди я їздила 6 років і ніколи не могла подумати, що тут я буду перечікувати війну, — написала Катя.

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Раніше ми повідомляли, що дружина Романа Сасанчина з донькою виїхала з України та дала пораду мамам робити, те ж саме. Водночас Маша Єфросиніна поїхала до Львова та допомагає вимушеним переселенцям.

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