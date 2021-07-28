Жінка, яка напала на семирічного сина Стаса П'єхи, провокує сім'ю на новий конфлікт

Нещодавно дружина футбольного арбітра, Владислава Безбородова, напала на сина Стаса П'єхи, у результаті чого хлопчик отримав травми. Проти жінки порушили кримінальну справу

Жінка, яка побила сина Стаса П'єхи, не вибачилася / Фото: instagram.com/wolfieha

З моменту побиття 7-річного сина Стаса П'єхи, Петра, пройшов більше як тиждень, хлопчика вже навіть виписали з лікарні. Однак досі нападала поводиться так, ніби не відчуває себе винною в тому, що сталося. Більш того, з її боку було кілька провокацій після інциденту.

Виданню Teleprogramma.pro адвокат Стаса П'єхи Сергій Жорін повідомив, що Владислава Безбородова не приносила ніяких вибачень родині артиста. Після того, як проти неї було порушено кримінальну справу, жінка почала дивно поводитися. За словами адвоката, коли Петя був в лікарні з мамою, в котеджному місті продовжували перебувати бабуся хлопчика і родичі.

У цей час Безбородова чомусь приходила на територію їхнього котеджу, щось знімала на відео, якось поводилася дуже яскраво. Вона почувається так, наче має рацію і не збирається вибачатися. І ми сподіваємося, що ця справа отримає своє логічне закінчення, – сказав Сергій Жорін.

Стас Пьеха з сином / Фото: instagram.com/wolfieha

Також, за словами адвоката, Владиславе Безбородовій будь-який запобіжний захід поки не обирався. Тому жінка вільно продовжує свою життєдіяльність.

Як напали на сина Стаса П'єхи?

Ексдружина Стаса П'єхи, Наталія, їхній син і ще кілька членів сім'ї вирушили на відпочинок до котеджного селища неподалік Санкт-Петербурга. В особняк поруч з ними заселилася інша сім'я – дружина футбольного судді Владислава Безбородова з трьома дітьми. Діти з різних родин подружилися, однак це не сподобалося Владиславі Безбородовій: вона зажадала, щоб Петро не спілкувався з її дітьми.

Син Стаса П'єхи образився і вирішив по-дитячому напакостити – він встромив олівець в надувний басейн. Коли Ірина Безбородова виявила це, то схопила хлопчика за руку і жбурнула на землю. На його крики прибігла бабуся, на яку в підсумку теж обрушився шквал ударів і лайок. Зупинити все допоміг брат ексдружини Стаса П'єхи.

Мама Петра викликала поліцію, проте Владислава Безбородова продовжувала ображати всіх присутніх. У результаті нападала і зовсім заявила, що стала жертвою і нібито отримала перелом хребта.

Раніше Стас П'єха відмовився від участі в ток-шоу, присвячених побиттю його 7-річного сина.