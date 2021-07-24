Семирічного сина Стаса П'єхи, якого побила жінка, виписали з лікарні

Син відомого співака отримав численні травми внаслідок нападу на нього сусідки. Хлопчика виписали з лікарні

Сина Стаса П'єхи відпустили додому з лікарні / Фото: instagram.com/wolfieha

Семирічного Петю побила сусідка, внаслідок чого у хлопчика діагностували безліч травм. Нагадаємо, що син Стаса П'єхи разом із мамою прибув на відпочинок до котеджного селища, де зазнав фізичного насилля з боку дружини відомого футбольного судді Владислава Безбородова.

Ексдружина співака Наталя Горчакова повідомила, що Петю відпустили з лікарні, хлопчик продовжуватиме лікування вдома.

Петю перевели на амбулаторне лікування. Тож їдемо додому, нарешті, ми їдемо додому, – поділилася Горчакова в Instagram.

У публікації Наталя також зазначила, що в Рощино вони з сином поки не мають наміру повертатися, адже після того, що сталося, сусідство вже не здається таким безпечним. Більш того, вибачень з боку Безбородова не було.

Не думаю, що нашій родині буде зараз там комфортно. Та й, як ви розумієте, вибачень нам ніхто з тих, про кого ви подумали, не приніс, – додала колишня дружина П'єхи.

Що сталося із сином Стаса П'єхи?

Петя подружився з дітьми Ірини Безбородової, але жінці це не сподобалося і вона вимагала, щоб син П'єхи тримався подалі від її дітей.

На це хлопчик образився і встромив олівець в надувний басейн сусідів. Виявивши це, дружина футбольного судді прийшла до сусідів і, схопивши Петю за руку, штовхнула його на землю. Дісталося і його бабусі, яка отримала кілька ударів від Безбородової.

Колишня дружина Стаса П'єхи Наталія Горчакова з сином / Фото: instagram.com/knyaginya

Відомо, що Стас П'єха звернувся за допомогою до адвоката, з яким домагатиметься порушення кримінальної справи.

Покарання залежатиме від ступеня шкоди здоров'ю, заподіяної Петі і його бабусі. Це встановить судмедекспертиза. На щастя, очевидцям вдалося записати відео, на якому агресивна жінка зізнається в нападі, – прокоментував адвокат Сергій Жорін.

В які скандали були втягнуті діти зірок – дивіться в сюжеті:

Раніше Стас П'єха відмовився від участі в ток-шоу, присвячених побиттю його семирічного сина.