Жінку, яка напала на 7-річного сина Стаса П'єхи, вигнав з дому чоловік: Вона – істеричка

Скандал навколо жорстокого нападу на сина російського артиста не вщухає. У хлопчика діагностували безліч травм і до справи приєдналася прокуратура, а також слідчий комітет

Жінку, яка напала на сина П'єхи, вигнали з будинку / Фото: instagram.com/wolfieha

Чоловік жінки, яка побила 7-річного сина Стаса П'єхи, футбольний арбітр Владислав Безбородов вигнав її з дому. Він уже дізнався про те, що його дружина, Ірина, сильно вдарила хлопчика, у результаті чого він отримав закриту черепно-мозкову травму, забій грудної клітини та лівого стегна, а на ногах у дитини залишилися гематоми.

Свою думку щодо цього інциденту футбольний арбітр озвучив у коментарі виданню "КП".

Вона – істеричка. Я її вигнав з будинку. Зараз я на зборах, таких на поле не терплю, а вдома – тим більше, – розповів Владислав Безбородов.

Владислав Безбородов вигнав свою дружину, яка напала на сина Стаса П'єхи / Фото: wikipedia.org

Нагадаємо, що ексдружина Стаса П'єхи, Наталія, їхній син і ще кілька членів сім'ї вирушили на відпочинок в котеджне селище недалеко від Санкт-Петербурга. В особняк поруч з ними заселилася інша сім'я – дружина футбольного судді Владислава Безбородова з трьома дітьми. Діти з різних родин подружилися, однак це не сподобалося Владиславі Безбородовій: вона зажадала, щоб Петро не спілкувався з її дітьми.

Син Стаса П'єхи образився і вирішив по-дитячому напакостити – він встромив олівець в надувний басейн. Коли Ірина Безбородова виявила це, то схопила хлопчика за руку і жбурнула на землю. На його крики прибігла бабуся, на яку в підсумку теж обрушився шквал ударів і лайок. Зупинити все допоміг брат ексдружини Стаса П'єхи.

Раніше з'явилася інформація, що Ірина Безбородова, яка побила сина Стаса П'єхи, вже нападала на людей.