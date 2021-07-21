Женщину, которая напала на 7-летнего сына Стаса Пьехи, выгнал из дома супруг: Она – истеричка

Скандал вокруг жестокого нападения на сына российского артиста не утихает. У мальчика диагностировали множество травм и к делу присоединилась прокуратура, а также следственный комитет

Напавшую на сына Пьехи женщину выгнали из дома / Фото: instagram.com/wolfieha

Супруг женщины, которая избила 7-летнего сына Стаса Пьехи, футбольный арбитр Владислав Безбородов выгнал ее из дома. Он уже узнал о том, что его супруга, Ирина, сильно ударила мальчика, в результате чего он получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб грудной клетки и левого бедра, а на ногах у ребенка остались гематомы.

О своем мнении по поводу случившегося футбольный арбитр сообщил изданию "КП".

Она – истеричка. Я ее выгнал из дома. Сейчас я на сборах, таких на поле не терплю, а дома – тем более, – рассказал Владислав Безбородов.

Владислав Безбородов выгнал свою супругу, которая напала на сына Стаса Пьехи / Фото: wikipedia.org

Напомним, что экс-супруга Стаса Пьехи, Наталия, их сын и еще несколько членов семьи отправились на отдых в коттеджный поселок недалеко от Санкт-Петербурга. В особняк рядом с ними заселилась другая семья – супруга футбольного судьи Владислава Безбородова с тремя детьми. Дети из разных семейств подружились, однако это не понравилось Владиславе Безбородовой: она потребовала, чтобы Петя не общался с ее детьми.

Сын Стаса Пьехи обиделся и решил по-детски повредничать – он воткнул карандаш в надувной бассейн. Когда Ирина Безбородова обнаружила это, то схватила мальчика за руку и швырнула на землю. На его крики прибежала бабушка, на которую в итоге тоже обрушился шквал ударов и обзывательств. Остановить все помог брат экс-супруги Стаса Пьехи.

Ранее появилась информация, что Ирина Безбородова, которая избила сына Стаса Пьехи, уже нападала на людей.