Дружина Юрія Ткача розповіла, як рятувала доньку під час ракетного удару: накрила її собою

Вікторія Ткач розповіла, як опинилася з донькою за два кілометри від ракетного удару / Фото: instagram.com/viktoriya_tka4

Дружина Юрія Ткача Вікторія разом із семирічною донькою Лізою виїхала з Києва через кілька тижнів після початку повномасштабної війни в Україні. Лише через два місяці пара змогла нарешті зустрітися.

Деякий час Вікторія з донькою перебувала в Болгарії, де займалася волонтерством та організацією антивоєнних мітингів. Але навіть там, у безпечному місці, дружина артиста не могла забути про те, що бачила в Україні.

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Як розповіла Вікторія в інтерв'ю "Зірковому шляху", до свого від'їзду за кордон вона разом із донькою опинилася за пару кілометрів від ракетного удару у Вінниці, де ставали дорогою до Болгарії.

Перший місяць ми спали на карематах над спуском у підвал, щоб, якщо що, можна було швидко спуститися. І я думала, перша ніч на ліжку, м'яка постіль і сказала Юрі: "Ми виспимося", – згадала Вікторія. – Залунала сирена о третій годині ночі. Це було так страшно. Я прокинулася від цього гулу і побачила у вікнах будинку навпроти заграву, немов увімкнули дуже багато софітів і направили на один будинок, рожево-червоно-помаранчеву.

У цей момент, за словами Вікторії, вона зрозуміла, що часу спускатися в укриття у них з дочкою просто немає.

Я її просто накрила собою. Пролунав вибух, після якого ми вибігли в коридор. Я вийшла на балкон, щоб подивитись, що з машинами. Виходжу й бачу, як летить друга ракета і лунає другий вибух. Це тоді у Вінниці вони цілилися у телевізійну вежу, а ми були від неї менш ніж за два кілометри. Це було дуже страшно! – поділилася Вікторія.

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