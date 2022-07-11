Журналістка звернулась до Маші Єфросиніної через мовне питання: "Досить скандалізувати українців"

Емма Антонюк відреагувала на заяви Маші Єфросиніної щодо мови / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час повномашстабної війни РФ проти України питання мови постало гостріше. У Мережі постійно виникають суперечки з приводу переходу російськомовних українців на українську. Раніше це питання піднімала Раміна Есхакзай. Ведуча закликала не ділити українців на українськомовних та російськомовних. Днями торкнулася теми мови і Маша Єфросиніна. Однак це спровокувало справжній скандал.

Що сказала Маша Єфросиніна про українську?

У новому випуску Взрослых девочек Маша Єфросиніна та Оля Полякова пояснили глядачам, що поки не можуть записувати проєкт українською, оскільки все своє життя вони розмовляли російською. Тому їм легше цієї мовою розповідати історії, формулювати та ділитись думками.

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Ви звикли до нас, які не підбирають слова, фантанують. У нас своя хімія, – зазначила Маша.

Єфросиніна порушила тему мови. Фото: скриншот з відео

Єфросиніна додала, що вони з Олею володіють українською. Але, на жаль, не так добре, щоб гарно та швидко викласти свої думки.

Оля співає українських пісень, я перевела свій Instagram, коли я можу виправити помилки, поміркувати над текстом. Там, де нас захоплюють емоції, там, де ми швидко маємо викласти свої думки, там де відбувається щось тригерне та животрепетне, у мене, наприклад, не виходить. Не виходить жартувати, і в нас нема цієї хімії, – пояснювала Маша.

Єфросиніна казала, що вони підняли це питання, оскільки розуміють агресію і усвідомлюють, чому її так багато щодо російської мови в їхньому шоу.

Улюблениці публіки пообіцяли, що у "Взрослых девочках" спробують відповідати на україномовні запитання глядачів українською.

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Відеозвернення від Емми Антонюк

Українську журналістку та блогерку обурила публічна риторика телеведучої про українську мову. Антонюк вирішила пояснити Єфросиніний, чому мова – важлива.

На YouTube-каналі Емма розповіла, що багато років Росія займається деукраїнізацією, поширюючи власний контент на території нашої країни.

Дорога Машо, ми не мали повного розмаїття українського культурного продукту не тому, що з українською мовою щось не так. А тому, що поруч з нами величезна імперія, яка накачує грішми експансію російського продукту на територіях колишніх колоній. Нам не вийде розвивати український шоу-бізнес чи кінематограф, доки російська пропаганда розповідає, що все українське недолуге і тупе. А корисливі ідіоти в Україні підхоплюють і транслюють цю ідею, – висловилась Емма.

Емма Антонюк звернулась до Єфросиніної. Фото: скриншот з відео

За словми Антонюк, Україна – єдина місце на мапі світу, де українці можуть претендувати на освіту, послуги чи контент українською.

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Заговорити українською – це не нездійсненна місія. Колись російськомовна телеведуча Яніна Соколова з Запоріжжя або відомий шеф-кухар Євген Клопотенко перейшли на українськоу з поваги до своїх глядачів, – пояснила блогерка.

За словами Антонюк, українську мову в Україні розуміють навіть ті, хто неї не спілкується щоденно. Також Емма пояснила, що українці на сході України стали російськомовними тому, що "жили під гнітом жорстокої імперії, яка знищувала українську інтеліґенцію і забороняла українську мову".

Досить скандалізувати і ображати українців, які мають потребу в українській мові. Ми вимагаємо українських продуктів та послуг не з вередливості. Ми десятиліттями відчували дефіцит власної мови у власній країні. Сотні років "братська Росія" знищувала українську мову. Їй це не вдалося, бо багатьом поколінням до нас питання мови було на часі. Вони її зберегли коштом власної свободи, а іноді і життя, – наголосила журналістка.

Антонюк запевнила, що не існує жодного закону, який би вказував, якою мовою людині кохатись чи співати колискові. Але, за її словами, коли Путін намагається нас деукраїнізувати, то у публічному просторі просто необхідно відмовитись від зросійщення.

Ви відома українська телеведуча, яка десятиліттями створює контент в Україні. Коли наступного разу знову проігноруєте мої мовні потреби, не дивуйтесь, що такі люди, як я, обуруються. Чи роз'єднує мова? Так. Якщо вона російська під час нападу Росії ще й забарвлена російськими маніпуляціями, – додала блогерка.

Раніше ми повідомляли, Наталія Могилевська вважає, що Україні потрібні три державні мови.