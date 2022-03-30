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"Я не відчуваю себе українкою": Раміна Есхакзай зробила несподівану заяву

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні
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30 березня, 15:16
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Популярна українська ведуча та блогерка підняла питання мови
Раміна Есхакзай порушила питання мови
Раміна Есхакзай порушила питання мови / Фото: instagram.com/raminalalala, Колаж: Сьогодні

Поки Олексій Дурнєв вирішив перейти на українську мову, Раміна Есхакзай закликала не ділити українців на україномовних та російськомовних.

Авторка YouTube-каналу "Ходять чутки" наголосила, що добре володіє рідною мовою, оскільки вивчала її та вдосконалювала упродовж багатьох років.

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Я народилась у Києві. Навчалася в україномовній школі. Також навчалась в університеті, на курсах, працювала на телебаченні. І, звичайно, гарно розмовляю українською мовою. Мої улюблені предмети в школі – це українська мова, українська література та зарубіжна література. Я народилась у сім’ї, де батько розмовляв афганською мовою, потім російською з акцентом, і він трохи знає українську мову, але не досконало. В мене також є брати та сестри з Афганістану, і вони також вивчали українську мову, коли приїхали до Києва, – розповіла ведуча.

Раміна не розуміє, чому у людей виникає питання з приводу знання української мови. На думку блогерки, українці повинні знати рідну мову, але не зобов'язані нею розмовляти. Раміна вважає, нав'язування полярної думки – це маніпуляції, якими раніше займалися політики, аби спеціально натиснути на болючі точки.

Ведуча також додала, що гостре обговорення мовного питання породжує ворожнечу всередині країни, чим у свою чергу користуються окупанти під час війни.

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Я вважаю, що коли ви починаєте ділити людей на Схід України, на Захід України... Ми всі – Україна. Це наша єдина держава. Так, я згодна з тим, що треба знати мову, треба вміти гарно писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих – тих, хто спілкується українською і не спілкується... Коли ви кажете: "Дайте мені каву, а не кофе", ви розумієте, що ви сієте агресію? Люди і так дуже тяжко переживають усе, що коїться навколо. Я впевнена, що незалежно від того, спілкуєшся ти українською мовою, російською, англійською, угорською – всі ми хочемо миру. І те, що ми лаятимемося між собою і говоритимемо: "Ти зі Сходу і значить ти більше винен у війні, а ти з Заходу, значить ти більше українець", – це якесь лицемірство, – висловилась Есхакзай.

Раміна зазначила, що патріотизм вимірюється вчинками та справами, а не словами тією чи іншою мовою.

Я особисто у своїх інтерв’ю спілкувалась українською, але коли мені кажуть що я погана… Ви знаєте, я не відчуваю себе українкою, не відчуваю себе потрібною державі, я не хочу говорити українською мовою. Тому що так працює наша психіка. У мене такий психотип, коли кажуть, що я погана, коли мене утискають, я не стану кращою, – пояснила блогерка.

За словами ведучої, якщо ви хочете, щоб люди змінилися, треба з ними добре спілкуватися і не насаджувати якісь свої бажання. А зробити так, щоб вони самі захотіли перейти на українську або частково перейти. Це все треба робити з добрими намірами.

Раніше ми повідомляли, Наталія Могилевська вважає, що Україні потрібні три державні мови.

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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